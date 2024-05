Ministério da Previdência e INSS antecipam benefícios a famílias atingidas por enchentes no RS

Alto contraste

Lupi e Stefannuto assinaram portaria conjunta adiantando benefício Divlgação / INSS

O Ministério da Previdência Social e o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vão antecipar para maio o pagamento dos benefícios previdenciários de junho, incluindo os de prestação continuada, para as pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Os pagamentos que seriam em 24 de junho serão pagos juntamente com os de maio. A determinação foi divulgada nesta sexta-feira (3) em portaria conjunta assinada pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, e pelo presidente do INSS, Alessandro Stefanutto.

O calendário de pagamentos vai de 24 de maio a 7 de junho. A medida vale para os segurados que recebem benefícios de prestação continuada previdenciários ou assistenciais. Não terão direito ao adiantamento aqueles segurados que recebem benefícios temporários, como auxílio-doença, salário-maternidade e auxílio-reclusão.

Ao menos 37 pessoas morreram, 74 estão desaparecidas e outras 23 mil estão desabrigadas no estado. Segundo boletim disponibilizado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul às 12h desta sexta, 235 municípios já foram afetados pelas chuvas, impactando quase 352 mil pessoas.

As mortes pelas chuvas foram registradas em Canela (2), Candelária (1), Caxias do Sul (1), Bento Gonçalves (1), Boa Vista do Sul (2), Paverama (2), Pantano Grande (1), Putinga (1), Gramado (4), Itaara (1), Encantado (1), Salvador do Sul (2), Serafina Corrêa (2), Segredo (1), Santa Maria (2), Santa Cruz do Sul (4), São João do Polêsine (1), Silveira Martins (1) e Vera Cruz (1), Taquara (1), São Vendelino (1) e Três Coroas (3).

Lewandowski autoriza envio de 100 agentes da Força Nacional para o Rio Grande do Sul

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou o envio de 100 agentes da Força Nacional para auxiliar às vítimas das enchentes. O reforço será de 60 bombeiros e 40 policiais militares para o estado, além de 25 camionetes, dois ônibus, um caminhão e três botes de resgate. A medida integra a ação coordenada pelo Governo Federal.

No início da tarde, Lewandowski comunicou ao governador Eduardo Leite, por telefone, o envio dos agentes. A tropa federal se juntará aos agentes da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que estão atuando na região desde as primeiras horas da tragédia. Cerca de 36 policiais federais estão envolvidos diretamente nos trabalhos.

Governo federal adia Enem dos Concursos em todo o país

O governo federal confirmou nesta sexta-feira que vai adiar a aplicação das provas do Concurso Nacional Público Unificado, que estava marcado para este domingo (5). A decisão foi tomada devido às chuvas e enchentes que atingem o Rio Grande do Sul desde o início desta semana. A nova data de aplicação das provas do concurso ainda não foi definida.

“Em razão da calamidade pública no Rio Grande do Sul, o Concurso Público Nacional Unificado será adiado em todo o país. A nova data será anunciada assim que houver condições climáticas e logísticas de aplicação da prova em todo o território nacional”, disse o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos em nota.

O exame seria realizado em dois períodos, de manhã e à tarde, com questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação.