Como saber se houve desconto irregular nos benefícios do INSS Aposentados e pensionistas podem verificar diretamente no extrato de pagamento, pelo site ou aplicativo Meu INSS Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 02/05/2025 - 16h50 (Atualizado em 02/05/2025 - 16h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governo vai ressarcir quem teve desconto indevido no INSS ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 03.04.2025

Os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) podem saber se tiveram desconto irregular de benefícios no extrato de pagamento. Segundo o instituto, 4,1 milhões de segurados podem ter tido desvios indevidos por meio de associações e sindicatos.

Para saber, basta acessar, com login e senha, o Meu INSS (site ou aplicativo), clicar em “Consultar Benefício” e, em seguida, em “Extrato de Pagamento”. Depois, escolher o mês que aparece (por padrão, aparecem somente as duas últimas competências, mas é possível visualizar as anteriores também). Na tabela, irá constar o possível valor do desconto, se houver.

O governo federal vai definir como será a devolução do desconto indevido. A AGU (Advocacia-Geral da União) realiza na tarde desta sexta-feira (2) uma reunião para debater o ressarcimento de aposentados vítimas das fraudes que somam R$ 6,3 bilhões no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

Operação

Os descontos de mensalidades de sindicatos e associações em aposentadorias e pensões foram suspensos pelo governo federal, após a PF (Polícia Federal) e a GCU (Controladoria-Geral da União) deflagrarem a “Operação Sem Desconto” no final de abril.

‌



Um suposto “esquema nacional de descontos de mensalidades associativas não autorizadas” teria descontado cerca de R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, deixou o cargo, após repercussão do caso. Novo presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, assumiu nesta semana.

Como identificar o desconto irregular

Acessar, com login e senha, o Meu INSS (site ou aplicativo)

Clicar em “Consultar Benefício”

Em seguida, em “Extrato de Pagamento”

Clique no mês que aparece (por padrão, aparecem somente as duas últimas competências, mas é possível visualizar as anteriores também)

Na tabela que aparece, irá constar o possível valor do desconto, se houver

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5





‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.