Contribuição do INSS para MEIs e autônomos tem novo valor neste mês; veja calendário Como o vencimento cai no sábado (15), a guia poderá ser paga na segunda-feira seguinte, no dia 17 de fevereiro Conta em Dia|Ana Vinhas 12/02/2025 - 17h26 (Atualizado em 12/02/2025 - 17h26 )

Novas alíquotas de contribuição à Previdência já estão em vigor SAULO ANGELO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 25.11.2024

O pagamento do novo valor da contribuição do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para MEIs (microempreendedores individuais) e autônomos começa a partir dos dias 17 e 20 deste mês.

O reajuste é calculado com base no salário mínimo, de R$ 1.518. Como o recolhimento é sempre em relação ao mês anterior, o novo valor do piso nacional é considerado a partir do boleto que vence neste mês.

Quando a contribuição é obrigatória

A contribuição é obrigatória para profissionais que trabalham por conta própria ou prestam serviços a empresas e por empreendedores e dá o acesso a benefícios previdenciários como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade.

Quando é facultativa

Desempregados e estudantes com 16 anos ou mais também pode pagar o INSS de forma facultativa para garantir a qualidade de segurado.

‌



Pagamento

Já para o trabalhador autônomo individual ou facultativo, o pagamento da contribuição ao INSS pode ser mensal ou trimestral.

Ao se escolher a contribuição trimestral, o total deve ser multiplicado por três.

‌



O pagamento deve ser feito pelo autônomo na rede bancária ou lotéricas até o dia 15 do mês seguinte ao da contribuição por meio da Guia da Previdência Social (GPS), que está disponível para emissão no aplicativo e site Meu INSS.

Não é necessário ter login e senha.

‌



Se o dia 15 for em feriado ou fim de semana, o pagamento pode ser feito no primeiro dia útil seguinte. Neste mês, a guia pode ser paga até segunda-feira (17).

Os códigos de recolhimento podem ser consultados no site do INSS: gov.br/inss.

Calendário de pagamento de MEI

Datas de pagamento de contribuição Reprodução/INSS

Calendário de pagamento de autônomos

Datas de pagamento Reprodução/INSS

Atividades excluídas

Antes de buscar as guias para pagamento é importante checar se a profissão continua no rol de MEI. Isso porque algumas atividades foram excluídas da relação de microempreendedores individuais.

Confira algumas profissões

Alinhador(a) de pneus;

Aplicador(a) agrícola;

Arquivista de documentos;

Balanceador(a) de pneus;

Coletor de resíduos perigosos;

Comerciante de fogos de artifício;

Comerciante de gás liquefeito de petróleo (GLP);

Comerciante de medicamentos veterinários;

Confeccionador(a) de fraldas descartáveis;

Contador(a)/técnico(a) contábil;

Dedetizador(a);

Fabricante de produtos de limpeza e higiene pessoal;

Operador (a) de marketing direto.

Percentual

O MEI contribui com 5% sobre o salário-mínimo para garantir benefícios previdenciários como aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte.

Há ainda a incidência de imposto, conforme o tipo de atividade. São enquadrados como MEIs os empreendedores cujo limite de faturamento por ano é de até R$ 81 mil.

Neste mês, o pagamento deve ser feito no dia 20.

O recolhimento ao INSS é feito por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que, além da contribuição previdenciária, cobra os impostos devidos pelos MEIs.

O documento pode ser emitido diretamente no Portal do Simples Nacional ou pelo App MEI, disponível para iOS e Android. Pelo Portal do Empreendedor é possível obter mais informações sobre como recolher os valores: gov.br/empreendedor.

Contribuição

Dos segurados empregados, empregado doméstico e trabalhador avulso

Alíquota de 7,5% para aqueles que ganham até R$ 1.518,00

9% para quem ganha entre R$ 1.518,01 até R$ 2.793,88

12% para os que ganham entre R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83

14% para quem ganha de R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41

Nova tabela de contribuição de autônomos Reprodução/INSS

Autônomos

A tabela de contribuição dos contribuintes individuais, os chamados autônomos, que trabalham por conta própria ou prestam serviços a empresas, também foi atualizada.

O cálculo da contribuição previdenciária dos segurados dessa categoria é realizado com base na aplicação de alíquotas sobre o salário de contribuição. Para o ano de 2025, com o salário mínimo fixado em R$ 1.518.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.