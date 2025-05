Dinheiro esquecido do Banco Central atinge R$ 9,1 bilhões para devolução; veja como consultar Em 2023, quando começou a segunda etapa do programa, valor era de R$ 6 bilhões, o que equivale a aumento de 50,6% em dois anos Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 13/05/2025 - 16h12 (Atualizado em 13/05/2025 - 16h19 ) twitter

Dinheiro esquecido em bancos pode ser resgatado pelo serviço do BC Edu Garcia/R7 - 04.09.2023

O total de dinheiro esquecido em instituições financeiras e bancos para ser resgatado pelos consumidores atingiu R$ 9,1 bilhões. O SVR (Sistema de Valores a Receber), do Banco Central, atualizou nesta terça-feira (13) o valor para devolução. O número se refere ao mês de março deste ano. Quando começou a segunda etapa do programa, em março de 2023, esse valor era de R$ 6 bilhões, o que equivale a um aumento de 50,6% em dois anos.

Já foram devolvidos R$ 10 bilhões, de um total de R$ 19,1 bilhões postos à disposição. A primeira etapa começou em março de 2022.

Segundo o Banco Central, o Sistema de Valores a Receber é aberto, e, por isso, novos valores podem ser incluídos mensalmente por instituições financeiras.

A consulta e o pedido de resgate podem ser feitos a qualquer tempo. Os valores não resgatados permanecem guardados nas instituições financeiras.Os valores divulgados se referem ao mês de março.Os valores divulgados se referem ao mês de março.

Como recuperar os valores

Para consultar se tem valores a receber, basta acessar o sistema no site do Banco Central (www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber) e preencher os campos com o CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica).

O Banco Central alerta para os seguintes cuidados

• O único site para consultar e saber como solicitar a devolução dos valores, da empresa ou de pessoas falecidas, é o valoresareceber.bcb.gov.br.

• Todos os serviços do Valores a Receber são totalmente gratuitos. Não faça nenhum tipo de pagamento para ter acesso aos valores.

• O Banco Central não envia links nem entra em contato para tratar de valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais.

• Somente a instituição que aparece no Sistema de Valores a Receber é que pode contatar você, e ela nunca vai pedir sua senha.

• Não clique em links suspeitos enviados por email, SMS, WhatsApp ou Telegram.

