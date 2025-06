Falta de mão de obra na construção afeta até o Rodoanel Norte que tem 800 vagas abertas Setor, que encerrou o mês de março com 2,9 milhões de trabalhadores com carteira assinada, enfrenta queda de interesse Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 25/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/06/2025 - 02h00 ) twitter

Obra do Rodoanel Norte, que vai conectar a avenida Raimundo Pereira de Magalhães à Dutra Pablo Jacob/Governo do Estado de SP

A mudança de comportamento entre os jovens que estão entrando no mercado de trabalho tem afetado setores como a construção civil, que enfrenta falta de mão de obra.

Um exemplo é o Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas (SP-021), que está com 800 vagas abertas e tem registrado baixa procura. As obras foram retomadas em 2024, após seis anos paralisadas.

Com 44 quilômetros de extensão, o trecho vai conectar a avenida Raimundo Pereira de Magalhães, em São Paulo, à Rodovia Presidente Dutra (BR-116).

De acordo com dados do Caged ( Cadastro Geral de Empregados e Desempregados ) , o setor encerrou o mês de março deste ano com 2,9 milhões de trabalhadores com carteira assinada.

‌



Apesar de ser um dos segmentos que mais emprega no país, atualmente enfrenta um apagão de mão de obra.

Segundo David Fratel, diretor da área de Gente, do SindusCon-SP (Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo), os jovens não estão entrando na construção civil.

‌



“Temos hoje tem uma crise muito grande. Esses entrantes que são aprendizes e ajudantes estão em falta. Nossa maior crise é a entrada desses ajudantes, que respondem por 50% da nossa força de trabalho na construção civil”, explica Fratel.

Para ele, o jovem não percebe que a construção civil é uma carreira rentável. Atualmente o salário inicial é em torno de R$ 2.500 a R$ 6.000 por mês. Mas um pedreiro experiente por chegar a ganhar de R$ 13 mil a R$ 15 mil mensais.

‌



“O jovem não percebe que vai ter prosperidade na carreira. Ele não percebe que pode chegar, mesmo sem instrução superior, a níveis de mestre de obra, por exemplo, que tem remunerações superiores a R$ 20 mil por mês”, afirma o diretor do SindusCon-SP.

Para ele, o problema é a falta de plano de carreira que mostre o caminho da entrada até o topo, que está em desenvolvimento atualmente pelo sindicato e pelo Sintracon-SP, sindicato dos trabalhadores do setor.

Negócio próprio

Pesquisa recente realizada pelo Instituto Locomotiva mostra essa mudança de comportamento. Para 63% dos trabalhadores paulistas, o maior sonho profissional é ter um negócio próprio.

Já o trabalho com carteira assinada deixou de garantir estabilidade e segurança para o futuro para 67% dos entrevistados.

Na opinião de 64% dos profissionais, o trabalho formal oferece pouca flexibilidade para conciliar vida pessoal e profissional.

“Quando a gente consegue entender a história dessas pessoas, percebe que elas estão começando a mudar o seu jeito de valorar o seu próprio tempo, o seu próprio trabalho. É como se não esperassem mais que as pessoas dissessem o quanto vale a sua própria hora e isso transforma a relação entre contratantes e contratados. Essa é uma realidade objetiva e não adianta ‘brigar’ com os dados”, disse Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, durante um evento em maio.

Vagas abertas

“Esse é um dos mais importantes projetos de mobilidade urbana do país. Além da melhoria na vida e no deslocamento da população, gera grandes oportunidades de emprego que vão impactar especialmente pessoas que vivem no entorno das obras, como Guarulhos, Arujá, Itaquaquecetuba, Poá e Suzano”, avalia Pedro Schettino, diretor de contrato do Consórcio.

O Consórcio Cantareira, formado pelas construtoras Odebrecht Engenharia e Construção e Renea Infraestrutura, está com mais de 800 vagas de emprego abertas para as obras do trecho norte do Rodoanel Mário Covas.

As oportunidades oferecidas são para diversas funções, de ajudante de produção a carpinteiro, eletricista e motorista de betoneira. Os salários variam de R$ 2.500 a R$ 6.000, dependendo da função.

Além do salário, os contratados terão direito a benefícios como assistência médica, refeição no local, vale-transporte e/ou transporte fretado, vale-alimentação e seguro de vida.

A jornada de trabalho acontece de segunda a quinta-feira das 7h às 17h e às sextas-feiras, das 7h às 16h.

Pessoas de todos os gêneros, incluindo pessoas com deficiência, podem se candidatar enviando o currículo com a vaga pretendida para o e-mail vagasrodoanel@consorciocantareira.com.br ou pelo WhatsApp nos telefones 11 91702-6264 e 11 91006-7368.

