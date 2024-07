Inscrição para o concurso público nacional do TSE vai até esta quinta-feira (18) São 412 vagas para os cargos de técnico judiciário e analista judiciário, com remunerações iniciais de R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78 Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 17/07/2024 - 16h35 (Atualizado em 17/07/2024 - 16h42 ) ‌



TSE promove concurso para 412 vagas Marcello Casal Jr/Agência Brasil - 19.08.2020

O prazo para a inscrição dos candidatos ao Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral termina nesta quinta-feira (18). A seleção oferece 412 vagas para os cargos de técnico judiciário e analista judiciário, além da formação de cadastro reserva. As remunerações iniciais são de R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78, respectivamente. As provas serão aplicados em 8 de dezembro.

A inscrição pode ser feita no site do Cebraspe . A taxa de inscrição é de R$ 130,00, para concorrer ao cargo de analista judiciário, e de R$ 85,00, para o cargo de técnico judiciário. Já foram registradas 547 mil inscrições preliminares.

Do total de vagas, 117 são destinadas ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). No TRE-SP, há 80 vagas para técnico judiciário e 37 para analista judiciário, ambos com formação superior.

Das vagas oferecidas em São Paulo, 74 são de técnico judiciário (área administrativa); seis de técnico judiciário (programação de sistemas); 23 de analista judiciário (tecnologia da informação); 6 de analista judiciário (área judiciária); 5 de analista judiciário (área administrativa); 2 de analista judiciário (engenharia mecânica) e 1 de analista judiciário (engenharia elétrica). Os demais cargos têm cadastro reserva.

O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), disponível no site do Cebraspe . A GRU Cobrança deverá ser impressa, para o pagamento da taxa de inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha de inscrição online.

O documento pode ser pago em qualquer banco e nas casas lotéricas e nos Correios. Já o pagamento via Pix deve ser realizado por meio do QR Code, apresentado na GRU Cobrança disponibilizada no endereço eletrônico.

Confira mais informações no edital.





Distribuição das vagas

As 412 vagas oferecidas no concurso de 2024 serão distribuídas nos quadros de pessoal dos seguintes Tribunais Eleitorais:

Tribunal Superior Eleitoral;

Tribunal Regional Eleitoral do Acre;

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas;

Tribunal Regional Eleitoral do Amapá;

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia;

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará;

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal;

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo;

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás;

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão;

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais;

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso;

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul;

Tribunal Regional Eleitoral do Pará;

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba;

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná;

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco;

Tribunal Regional Eleitoral do Piauí;

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro;

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte;

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul;

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia;

Tribunal Regional Eleitoral de Roraima;

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina;

Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe;

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.

A data das provas foi alterada para o dia 8 de dezembro deste ano. Já o prazo para a nomeação dos aprovados foi marcado para julho de 2025, um mês depois da divulgação do resultado final das provas, previsto para junho de 2025.