INSS apresenta hoje calendário de pagamento das vítimas de fraude; reembolso terá parcela única até o fim do ano Calendário prevê que o pagamento seja feito em lotes, a cada 15 dias, sem distinção de grupos, segundo adiantou o instituto Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 24/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Reembolso de fraude será em parcela únicamento será J.SOUZA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 23.06.2025

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vai apresentar nesta terça-feira (24) o calendário de ressarcimento dos aposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos indevidos por associações e sindicatos.

A apresentação será feita com a AGU (Advocacia-Geral da União), em audiência de conciliação no STF (Supremo Tribunal Federal).

O pagamento dos valores descontados irregularmente terá correção monetária e deverá ser feito até o fim do ano, em parcela única.

O presidente do INSS, Gilberto Waller Jr., adiantou que o calendário prevê que o pagamento seja feito em lotes, a cada 15 dias, sem distinção de grupos.

‌



“Todos os segurados do INSS comprovadamente lesados serão pagos integralmente, com o valor corrigido, de uma única vez e no mesmo período”, explicou em evento no dia 18 de junho.

Segundo ele, aqueles que já foram ressarcidos por decisão judicial não receberão os valores novamente.

‌



Devolução

Desde o dia 14 de maio, quando começou o processo de contestação de descontos e pedidos de ressarcimento, o INSS já recebeu 3.416.089 contestações.

Foram chamamos todos os 9,3 milhões de segurados que tiveram algum tipo de desconto para se manifestarem.

‌



A projeção da Polícia Federal é de cerca de 4,1 milhões de segurados atingidos pelas fraudes.

Fraude

A Operação Sem Desconto, da Polícia Federal e da CGU (Controladoria-Geral da União), em 23 de abril, revelou esquema de fraude nas autorizações indevidas de descontos nos contracheques dos segurados do INSS, que pode chegar a R$ 6 bilhões, desde 2019.

As investigações identificaram a existência de irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades de associações aplicados sobre benefícios previdenciários, principalmente aposentadorias e pensões, concedidos pelo INSS.

Para acompanhar o pedido pelo Meu INSS

Entre no aplicativo ou pelo site do INSS

Informe seu CPF e senha

Siga para “Do que você precisa?”

Digite “Consultar Pedido”

Clique em “detalhar” no pedido de “Análise de Descontos de Entidades Associativas”, para ver o andamento

Como dar a resposta

Pelo aplicativo Meu INSS

Meu INSS Nas agências dos Correios (mesmo que tenha iniciado a contestação por outro meio)

Para responder pelo Meu INSS

Entre no aplicativo ou pelo site do INSS

Informe seu CPF e senha

Siga para “Do que você precisa?”

Digite “Consultar Pedido”

Clique em “Cumprir Exigência” no pedido de “Análise de Descontos de Entidades Associativas”

Avance conforme as orientações

Não é possível apresentar a resposta pelo 135, somente consultas

Não agende também atendimento presencial nas agências do INSS para isso

A resposta deve ser feita somente pelo aplicativo Meu INSS ou nos Correios a partir de 16 de junho.

Como acompanhar o processo

Mesmo que o prazo da entidade de 15 dias úteis já tenha vencido, a informação pode demorar um pouco para aparecer no sistema.

Segundo o INSS, isso acontece porque o volume de dados é grande e o processo está sendo feito aos poucos. Por isso, é importante acompanhar.

Como acompanhar

No aplicativo Meu INSS (com login e senha)

(com login e senha) Ou na Central 135

Cuidado com golpes

O INSS não envia mensagens por WhatsApp

Não liga

Nem envia e-mail ou SMS com links para consulta, ou confirmação de dados

As informações oficiais sobre sua contestação só são disponibilizadas pelos canais oficiais

Não compartilhe seus dados pessoais com desconhecidos.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.