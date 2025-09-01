Lotofácil da Independência terá prêmio recorde de R$ 220 milhões no sábado; veja como apostar As apostas podem ser feitas até as 18h do dia 6 de setembro nas lotéricas, no site e aplicativo Caixa Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 01/09/2025 - 18h14 (Atualizado em 01/09/2025 - 18h15 ) twitter

Concurso especial será sorteado no próximo sábado, dia 6 de setembro Marcelo Camargo/Agência Brasil

As apostas para a Lotofácil da Independência já começaram. Com prêmio estimado de R$ 220 milhões, o maior oferecido na história da modalidade, o concurso especial 3.480 será sorteado no próximo sábado, dia 6 de setembro.

Os jogos podem ser feitos nas lotéricas de todo o país, em qualquer volante da Lotofácil, além do portal ou aplicativo Loterias Caixa. As apostas terminam às 18h do sábado (6).

Para apostar, basta marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis. Leva o prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Também é possível deixar o sistema escolher os números por meio da Surpresinha.

Assim como nos demais concursos das loterias Caixa, o prêmio principal não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio é rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante, conforme regra da modalidade. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3,50.

Essa é a 14ª edição do concurso especial da Lotofácil. Em 2024, 86 apostas acertaram o prêmio principal, levando R$ 2.354.726,30 cada uma.

Bolão

O Bolão Caixa possibilita que o apostador realize apostas em grupo. Os apostadores da Lotofácil podem preencher o campo específico no volante ou comprar uma cota dos bolões organizados pelas unidades lotéricas. Nesse caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

As cotas dos Bolões organizados pelas lotéricas também podem ser adquiridas no aplicativo Loterias Caixa e no portal www.loteriasonline.caixa.gov.br, com tarifa de 35% sobre o valor da cota.

O apostador também pode ir a uma lotérica e adquirir cotas de um bolão organizado pela unidade. As apostas podem ser pagas com qualquer cartão ou via Pix.

