Maçã do amor e arroz-doce sobem até 23,4%, veja a inflação da festa junina Levantamento do FGV Ibre mostra também recuo de preços de itens como milho de pipoca (-6,63%) e o leite condensado (-13,98%)

Produtos de festa junina tiveram aumento médio de 5,74% (ALF RIBEIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 09.06.2024)

Os produtos para preparar doces e salgados típicos das festas juninas aumentaram, em média, 5,74% nos últimos 12 meses. Segundo levantamento do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas) os preços dos ingredientes subiram mais que a inflação do período, de 3,28%, medida pelo IPC-S.

A alta mais forte foi da batata-inglesa, que subiu 60,66% nos últimos 12 meses, enquanto o arroz, para o preparo do tradicional arroz-doce, a maçã, para a maçã do amor, e a batata-doce subiram 23,42%, 21,72% e 11,59%, respectivamente.

Alguns itens aliviaram um pouco as altas relevantes, com destaque para a farinha de trigo, com uma queda de 15,47% no mesmo período.

“Apesar de os números mostrarem que a inflação geral está reduzindo seu ritmo de aceleração em 12 meses (3,28%), o que observamos é uma pressão não desprezível sobre os preços dos alimentos, especialmente sobre os itens mais tradicionais das festas juninas. Batata-inglesa, arroz e maçã são bastante utilizados na culinária junina e têm mostrado persistência na aceleração de preços”, explica Matheus Dias, economista do FGV IBRE.

Segundo ele, os efeitos climáticos impactam os preços dos alimentos, principalmente daqueles in natura, com maior sensibilidade às mudanças climáticas. “A batata-inglesa tem sofrido com a quebra de safras anteriores e perda de produtividade, o que faz com que seu preço suba significativamente”, destaca o pesquisador.

Outros destaques que subiram acima da média foram: açúcar refinado (10,30%), couve mineira (9,47%), açúcar cristal (7,82%), refrigerantes e água mineral (5,82).

Outros itens importantes para as festas juninas também registraram recuo nos preços: leite condensado (-13,98%), leite tipo longa vida (-7,22%) e milho de pipoca (-6,63%) foram alguns dos destaques com quedas em relação aos 12 meses anteriores.

“Embora este ano a cesta tenha apresentado diversos produtos com queda de preços em 12 meses, nenhum deles foi capaz de compensar as respectivas altas acumuladas e registradas nas festas juninas de 2023, mostrando que o orçamento do consumidor não deixou de sofrer com a alta do período anterior”, pondera Dias.

O levantamento considerou 27 itens alimentícios da cesta do Índice de Preços ao Consumidor.

Veja a inflação dos produtos juninos (em %)

BATATA-INGLESA: 60,66

ARROZ: 23,42

MAÇÃ: 21,72

BATATA-DOCE: 11,59

AÇÚCAR REFINADO: 10,30

COUVE MINEIRA: 9,47

AÇÚCAR CRISTAL: 7,82

REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL: 5,81

CERVEJA: 5,19

BOLO PRONTO: 5,03

LEITE DE COCO: 4,20

BEBIDAS DESTILADAS: 3,36

DOCES E CHOCOLATES: 1,74

AMENDOIM: 1,06

LINGUIÇA: 0,19

MANDIOCA: -0,03

VINHO: -0,12

MILHO EM CONSERVA: -1,41

QUEIJO MINAS: -1,73

FUBÁ DE MILHO: -2,86

SALSICHA E SALSICHÃO: -3,53

FARINHA DE MANDIOCA: -3,86

OVOS: -6,52

MILHO DE PIPOCA: -6,63

LEITE TIPO LONGA VIDA: -7,22

LEITE CONDENSADO: -13,98

FARINHA DE TRIGO: -15,47

Fonte: FGV IBRE





