Nova Carteira de Identidade Nacional já passa de 31,5 milhões de emissões; veja como tirar

A substituição da atual carteira poderá ser feita até 2032; documento traz o número único nacional, o CPF, e tem formato físico e digital

Conta em Dia|Ana Vinhas

  • A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já foi emitida para 31,5 milhões de brasileiros.
  • A primeira via da CIN é gratuita e pode ser trocada pela identidade atual até 2032.
  • O documento agora inclui o número do CPF e possui versão digital disponível no aplicativo gov.br.
  • A CIN melhora a segurança da identificação e facilita o acesso a serviços públicos e benefícios sociais.

Nova carteira de identidade é emitida em 24 estados e no DF Matheus H. Souza / Agência Brasília - 18.06.2024

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já está nas mãos de 31,5 milhões de brasileiros. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação, em julho, pela primeira vez, foram emitidas no mesmo mês mais de duas milhões de novas carteiras em todo o Brasil.

O documento tem o número do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) como registro geral, único e válido para todo o país, e no formato físico e digital.

A primeira via da carteira é gratuita. A substituição da atual carteira de identidade pela CIN poderá ser feita de forma gradual até 2032.

A emissão é feita pelos estados e Distrito Federal, por meio dos seus respectivos institutos de identificação.


Para isso, é necessário fazer o agendamento e, depois, levar as certidões de nascimento ou casamento para a emissão da CIN. Informações podem ser acessadas pelo link gov.br/identidade.

Em São Paulo, a emissão da primeira via de RG já foi substituída pela nova carteira de identidade. O serviço é realizado, com agendamento prévio, nos postos do Poupatempo e nas unidades do IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt), órgão vinculado à Polícia Civil.


Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) EVANDO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 26.07.2022

Oito estados já emitiram a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para mais de 20% de sua população. São eles:

  • Piauí (38,40%)
  • Acre (28,08%)
  • Alagoas (24,68%)
  • Mato Grosso (24,46%)
  • Sergipe (23,41%)
  • Rio Grande do Sul (22,50%)
  • Santa Catarina (22,10%)
  • Distrito Federal (20,61%)
“Este é um importante avanço dos estados nessa agenda de ampliar a emissão da CIN para suas populações. Este novo documento melhora a identificação dos brasileiros e, ainda, promove o acesso à cidadania.”

(Rogério Mascarenhas, secretário de Governo Digital )

Vantagens

  • Um QR Code permite a validação eletrônica da autenticidade, bem como saber se o documento é verdadeiro e se foi furtado ou extraviado.
  • Ele traz ainda informações do cidadão, impressão digital e a opção pela doação de órgãos.
  • A carteira serve também como documento de viagem para os países do Mercosul, devido à inclusão de um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo usado em passaportes.
  • Garante a segurança da identificação civil, simplifica e torna mais seguro o acesso a serviços.

Versão digital

A versão digital está disponível no aplicativo gov.br. A partir do recebimento do documento impresso, as pessoas já podem acessar esse aplicativo para baixar a CIN em formato digital. O processo é similar ao que já ocorre com a CNH.


Como fazer

  • Após o login, aparece o ícone ‘Carteira de documentos’ na tela inicial, bastando clicar no botão ‘+’.
  • Escolher ‘Carteira de Identidade’.
  • E ir em ‘Adicionar Documento’ para ter acesso à CIN Digital.
  • Isso pode simplificar o uso em viagens ou em outras ocasiões onde for necessário se identificar.

A CIN também amplia a segurança da conta gov.br, pois a nova carteira facilita o acesso a uma conta ouro na plataforma do governo federal.

