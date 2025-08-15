Nova Carteira de Identidade Nacional já passa de 31,5 milhões de emissões; veja como tirar
A substituição da atual carteira poderá ser feita até 2032; documento traz o número único nacional, o CPF, e tem formato físico e digital
A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já está nas mãos de 31,5 milhões de brasileiros. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação, em julho, pela primeira vez, foram emitidas no mesmo mês mais de duas milhões de novas carteiras em todo o Brasil.
O documento tem o número do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) como registro geral, único e válido para todo o país, e no formato físico e digital.
A primeira via da carteira é gratuita. A substituição da atual carteira de identidade pela CIN poderá ser feita de forma gradual até 2032.
A emissão é feita pelos estados e Distrito Federal, por meio dos seus respectivos institutos de identificação.
Para isso, é necessário fazer o agendamento e, depois, levar as certidões de nascimento ou casamento para a emissão da CIN. Informações podem ser acessadas pelo link gov.br/identidade.
Em São Paulo, a emissão da primeira via de RG já foi substituída pela nova carteira de identidade. O serviço é realizado, com agendamento prévio, nos postos do Poupatempo e nas unidades do IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt), órgão vinculado à Polícia Civil.
Oito estados já emitiram a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para mais de 20% de sua população. São eles:
- Piauí (38,40%)
- Acre (28,08%)
- Alagoas (24,68%)
- Mato Grosso (24,46%)
- Sergipe (23,41%)
- Rio Grande do Sul (22,50%)
- Santa Catarina (22,10%)
- Distrito Federal (20,61%)
“Este é um importante avanço dos estados nessa agenda de ampliar a emissão da CIN para suas populações. Este novo documento melhora a identificação dos brasileiros e, ainda, promove o acesso à cidadania.”
Vantagens
- Um QR Code permite a validação eletrônica da autenticidade, bem como saber se o documento é verdadeiro e se foi furtado ou extraviado.
- Ele traz ainda informações do cidadão, impressão digital e a opção pela doação de órgãos.
- A carteira serve também como documento de viagem para os países do Mercosul, devido à inclusão de um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo usado em passaportes.
- Garante a segurança da identificação civil, simplifica e torna mais seguro o acesso a serviços.
Versão digital
A versão digital está disponível no aplicativo gov.br. A partir do recebimento do documento impresso, as pessoas já podem acessar esse aplicativo para baixar a CIN em formato digital. O processo é similar ao que já ocorre com a CNH.
Como fazer
- Após o login, aparece o ícone ‘Carteira de documentos’ na tela inicial, bastando clicar no botão ‘+’.
- Escolher ‘Carteira de Identidade’.
- E ir em ‘Adicionar Documento’ para ter acesso à CIN Digital.
- Isso pode simplificar o uso em viagens ou em outras ocasiões onde for necessário se identificar.
A CIN também amplia a segurança da conta gov.br, pois a nova carteira facilita o acesso a uma conta ouro na plataforma do governo federal.
