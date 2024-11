Novas regras para financiamento de imóveis pela Caixa já estão valendo Medida passa a exigir entrada maior, com valor máximo de financiamento de 70% do imóvel, a partir de 1º de novembro Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 01/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 01/11/2024 - 02h00 ) twitter

Caixa tem novas regras para financiamento de imóveis José Cruz/Agência Brasil

As novas regras do financiamento da casa própria entraram em vigor nesta sexta-feira (1º) na Caixa Econômica Federal. Com a redução da faixa do valor financiado de imóveis, aumentou o valor exigido para a entrada. A medida vale para a linha de empréstimo mais usada, com recursos da SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo).

O banco passou a financiar a aquisição de imóveis ou construção individual, com valor de avaliação ou compra e venda limitado a R$ 1,5 milhão e para clientes que não tenham outro financiamento habitacional ativo com o banco.

O imóvel poderá ser financiado em 70% do valor, e não mais 80%, pelo SAC (Sistema de Amortização Constante), em que as parcelas vão diminuindo ao longo do tempo. A entrada passa para 30% do valor do imóvel.

Já pela Tabela Price, em que as parcelas são sempre iguais, mas com juros mais altos, o banco vai financiar somente 50% do valor, contra os 70% anteriores. A entrada passa a ser a metade do preço do imóvel.

Veja as novas regras

Os contratos já fechados não mudam

O valor do imóvel ou terreno terá que ser no máximo de R$ 1,5 milhão

A pessoa não pode ter outro financiamento habitacional ativo com a Caixa

Valor financiado será de até 70%, no sistema de amortização SAC

Valor máximo de financiamento será de até de 50% do valor do imóvel, no sistema Price

Medida não afeta imóveis do Minha Casa, Minha Vida

Novas regras valem a partir de 1º de novembro

Como fica

Exemplo para um imóvel de R$ 800 mil, pelo Sistema de amortização SAC

Valor financiado antes: R$ 640 mil

Valor financiado na nova regra R$ 560 mil

Entrada antes: R$ 160 mil

Entrada na nova regra: R$ 240 mil

Exemplo para um imóvel de R$ 800 mil, pelo sistema Price

Valor financiado na nova regra R$ 400 mil

Entrada na nova regra: R$ 400 mil

Saques da poupança

Segundo a Caixa, com o aumento da demanda de empréstimo para compra de imóvel e a queda de depósitos na caderneta de poupança, foi preciso criar limitações. Desde julho, a poupança tem registrado mais saques do que depósitos.

A Caixa lidera o financiamento da casa própria no país, com 68% do mercado. A carteira de crédito habitacional já ultrapassou R$ 800 bilhões, com mais de 7 milhões de contratos ativos, de acordo com a instituição.

Em 2024, o banco concedeu, até setembro, R$ 175 bilhões de crédito imobiliário, o que representa um aumento de 28,6% em relação ao mesmo período de 2023. Foram 627 mil financiamentos de imóveis, beneficiando cerca de 2,5 milhões de brasileiros até o momento.

