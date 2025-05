Pagamento da 1ª parcela ou cota única do IR 2025 vence nesta sexta e pode ser por Pix Imposto a pagar pode ser parcelado em até 8 vezes; correção das parcelas é feita pela taxa Selic Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 29/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/05/2025 - 02h00 ) twitter

Imposto a pagar do IR 2025 pode ser à vista ou em até 8 vezes ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 23.05.2025

Quem fez a declaração do Imposto de Renda 2025 com saldo de imposto a pagar tem até esta sexta-feira (30) para quitar a cota única ou a primeira cota, em caso de parcelamento. A data também é o último dia do prazo de entrega do IR 2025 para quem está obrigado a declarar.

A Receita Federal espera receber 46,2 milhões de declarações neste ano. O período de entrega começou em 17 de março e terminará às 23h59min59s desta sexta-feira (30).

Quem ao longo do ano passado recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 precisa entregar a declaração. Quem não cumprir o prazo deverá pagar multa de R$ 165,74 a 20% do imposto devido.

O contribuinte que tem imposto a pagar poderá escolher entre quota única ou pagamento em até oito parcelas mensais. O pagamento é feito por meio do darf, gerado pelo sistema da declaração, que pode ser quitado nos bancos ou pelo Pix.

“O darfs são emitidos com o QR Code que permite o pagamento via Pix. Basta apontar a câmera do celular e o sistema direcionará para o pagamento”, afirma a Receita em nota.

Para quem tem condições, a melhor alternativa é pagar à vista, pois não há incidência de juros. Para aqueles que estão sem dinheiro, a saída é parcelar. Os juros cobrados são corrigidos pela taxa Selic, que atualmente está em 14,75% ao ano.

Condições para parcelar

O pagamento do imposto pode ser feito em até oito vezes, desde que cada cota mensal não seja inferior a R$ 50.

O imposto de valor inferior a R$ 100 deve ser recolhido em cota única.

Se o saldo do imposto a pagar for inferior a R$ 10, não deve ser recolhido e deve ser adicionado ao imposto dos anos seguintes, até que o total de imposto a pagar seja superior a R$ 10.

A primeira quota vence no último dia do prazo de entrega da declaração e as demais nos meses seguintes, com cobrança de juros (taxa Selic até o mês anterior ao do pagamento, e 1% no mês do pagamento).

O imposto inferior a R$ 100 e os valores da destinação aos fundos da criança e do adolescente e do idoso devem ser pagos em quota única.

Como saber se tem imposto a pagar?

Após preencher todas as fichas da declaração do Imposto de Renda, observe o quadro no lado esquerdo do programa chamado “Opção pela Tributação”. Esse quadro vai mostrar se o contribuinte tem imposto a restituir ou a pagar.

Pagamento

Para fazer o pagamento, clique na aba “Declaração”. Depois, clique em “Imprimir” e, em seguida, em “Darf do IRPF”. Selecione a cota a ser paga e clique em Ok.

Débito automático

O pagamento em débito automático em conta-corrente é autorizado no próprio programa da declaração. Para que a primeira cota já caísse de forma automática, o contribuinte deveria ter optado pela inclusão do débito até o dia 9 de maio.

Quem não optou pelo débito até essa data, mas deseja incluir, cancelar ou modificar o débito automático após a apresentação da declaração, poderá fazê-lo por meio do portal e-CAC.

Acesse o portal e-CAC, selecione a opção “Meu Imposto de Renda”, extrato da DIRPF, vá para Pagamentos e Parcelamentos e depois para “autorizar e desativar débito automático”.

Pagamento por Pix

O Darf emitido possui um QR Code que permite o pagamento via Pix. Depois, basta apontar a câmera do celular e o sistema direcionará para o pagamento.

Arte do Imposto de Renda 2025 Arte/R7

