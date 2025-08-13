Pix Parcelado terá regras para começar a funcionar no final de setembro, afirma Banco Central Quem estiver recebendo terá acesso a todo o valor instantaneamente, mas quem estiver pagando poderá parcelá-lo Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 13/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/08/2025 - 02h00 ) twitter

Pix Parcelado possibilitará a tomada de crédito pelo usuário pagador DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 07.07.2025

O BC (Banco Central) confirmou que o Pix Parcelado será regulamentado no final de setembro. A nova modalidade do meio de pagamento instantâneo permitirá a tomada de crédito e o parcelamento.

Os vendedores vão receber o valor integral no momento da transação, enquanto compradores pagarão em parcelas com juros definidos pela instituição financeira.

A medida está em fase experimental, com alguns bancos oferecendo esse tipo de serviço, mas em setembro terá sua regulamentação e padronização publicadas.

“No final de setembro, o Banco Central divulgará regras de funcionamento do Pix Parcelado para padronizar o produto, uniformizar a experiência do usuário, facilitar acesso da população, garantir transparência e estimular o uso consciente desse crédito”, afirmou o BC em nota.

“Isso vai permitir que 60 milhões de pessoas que não têm cartão de crédito possam fazer pagamentos de valores mais elevados de maneira parcelada, com menos tarifa e de maneira mais competitiva”, disse o presidente do BC, Gabriel Galípolo, em evento na Associação Comercial de São Paulo, na segunda-feira (11).

A funcionalidade tem potencial para estimular o uso do Pix no varejo para a compra de bens e serviços de valor mais elevado, favorecendo quem não tem acesso a esse tipo de operação.

No entanto, órgãos de defesa do consumidor alertam sobre a importância de verificar as taxas de juros aplicadas e os cuidados para evitar o endividamento.

Veja o calendário de novidades do Pix:

Pix Parcelado

Nova funcionalidade do Pix, que será lançada para a população e para os lojistas no fim de setembro .

. Será possível a tomada de crédito pelo usuário pagador para permitir o parcelamento de uma transação Pix. Quem estiver recebendo terá acesso a todo o valor instantaneamente, mas quem estiver pagando poderá parcelá-lo.

O Pix Parcelado poderá ser usado para qualquer tipo de transação Pix, inclusive para transferências.

Sistema de devolução

Autoatendimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) deve ser disponibilizado pelos bancos a partir de 1º de outubro .

. Aplicável somente para fraudes, golpes e crimes, é uma nova solução que permite a contestação de transações Pix diretamente por meio do aplicativo dos bancos.

Essa medida não pode ser usada para desacordos comerciais, casos envolvendo terceiros de boa-fé e envio de Pix para a pessoa errada por erro do próprio usuário pagador (como erro de digitação de uma chave).

Pix em garantia

Ainda em desenvolvimento pelo BC, é esperado que esteja disponível somente em 2026 .

. Vai permitir que os recebíveis futuros de Pix sejam usados como garantia em operações de crédito.

Medida é voltada para estabelecimentos comerciais e empresas – não trazendo nenhuma mudança na forma como as pessoas físicas utilizam o Pix.

O objetivo é baratear o crédito ofertado para as empresas, principalmente para aquelas cujo uso do Pix é mais relevante.

As medidas que já entraram em vigor neste ano:

Boleto com QR Code

Desde fevereiro de 2025 .

. Contas e cobranças podem ser pagas por meio do Pix, com um QR Code específico, inserido no próprio boleto.

Pix por aproximação

Desde 28 de fevereiro .

. O cliente aproxima seu celular do dispositivo do recebedor (a “maquininha”) para que a transação possa ser realizada via Pix, de forma semelhante ao que já ocorre com os cartões de pagamento, usando a tecnologia NFC ( Near Field Communication ).

). O Pix por aproximação pode ser feito por meio de uma carteira digital ou pelo aplicativo da instituição de relacionamento do cliente.

Pix Automático

Começou a funcionar em 16 de junho de 2025 .

. É semelhante ao débito automático.

O Pix automático pode ser usado para fazer pagamentos, como contas de água, luz, telefone, condomínio, escola, plano de saúde etc.

A pessoa só precisa dar autorização prévia para o início das cobranças. Depois, os débitos serão feitos automaticamente.

Agenda futura do Pix

Ferramenta para consulta de transações liquidadas no SPI (Sistema de Pagamento Instantâneo)

Plataforma Centralizada (Cobrança Centralizada de Pix Cobrança Contratos Inteligentes; Duplicata no Pix)

Pix Internacional

API de Pagamentos (sistema de comunicação entre instituições financeiras e sites de vendas)

Novas formas de iniciação do Pix (NFC; Bluetooth; RFID; Reconhecimento facial)

Regras para split de pagamentos (separação dos pagamentos, de forma automatizada)

Histórico

O Pix já é o meio de pagamento mais utilizado entre os brasileiros. Lançado oficialmente em novembro de 2020, o serviço de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central é usado por 76,4% da população.

Em seguida, vêm o cartão de débito (69,1%) e o dinheiro (68,9%). Os dados estão na pesquisa O Brasileiro e sua Relação com o Dinheiro, publicada pelo BC.

