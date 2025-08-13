Pix Parcelado terá regras para começar a funcionar no final de setembro, afirma Banco Central
Quem estiver recebendo terá acesso a todo o valor instantaneamente, mas quem estiver pagando poderá parcelá-lo
O BC (Banco Central) confirmou que o Pix Parcelado será regulamentado no final de setembro. A nova modalidade do meio de pagamento instantâneo permitirá a tomada de crédito e o parcelamento.
Os vendedores vão receber o valor integral no momento da transação, enquanto compradores pagarão em parcelas com juros definidos pela instituição financeira.
A medida está em fase experimental, com alguns bancos oferecendo esse tipo de serviço, mas em setembro terá sua regulamentação e padronização publicadas.
“No final de setembro, o Banco Central divulgará regras de funcionamento do Pix Parcelado para padronizar o produto, uniformizar a experiência do usuário, facilitar acesso da população, garantir transparência e estimular o uso consciente desse crédito”, afirmou o BC em nota.
“Isso vai permitir que 60 milhões de pessoas que não têm cartão de crédito possam fazer pagamentos de valores mais elevados de maneira parcelada, com menos tarifa e de maneira mais competitiva”, disse o presidente do BC, Gabriel Galípolo, em evento na Associação Comercial de São Paulo, na segunda-feira (11).
A funcionalidade tem potencial para estimular o uso do Pix no varejo para a compra de bens e serviços de valor mais elevado, favorecendo quem não tem acesso a esse tipo de operação.
No entanto, órgãos de defesa do consumidor alertam sobre a importância de verificar as taxas de juros aplicadas e os cuidados para evitar o endividamento.
Veja o calendário de novidades do Pix:
Pix Parcelado
- Nova funcionalidade do Pix, que será lançada para a população e para os lojistas no fim de setembro.
- Será possível a tomada de crédito pelo usuário pagador para permitir o parcelamento de uma transação Pix. Quem estiver recebendo terá acesso a todo o valor instantaneamente, mas quem estiver pagando poderá parcelá-lo.
- O Pix Parcelado poderá ser usado para qualquer tipo de transação Pix, inclusive para transferências.
Sistema de devolução
- Autoatendimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) deve ser disponibilizado pelos bancos a partir de 1º de outubro.
- Aplicável somente para fraudes, golpes e crimes, é uma nova solução que permite a contestação de transações Pix diretamente por meio do aplicativo dos bancos.
- Essa medida não pode ser usada para desacordos comerciais, casos envolvendo terceiros de boa-fé e envio de Pix para a pessoa errada por erro do próprio usuário pagador (como erro de digitação de uma chave).
Pix em garantia
- Ainda em desenvolvimento pelo BC, é esperado que esteja disponível somente em 2026.
- Vai permitir que os recebíveis futuros de Pix sejam usados como garantia em operações de crédito.
- Medida é voltada para estabelecimentos comerciais e empresas – não trazendo nenhuma mudança na forma como as pessoas físicas utilizam o Pix.
- O objetivo é baratear o crédito ofertado para as empresas, principalmente para aquelas cujo uso do Pix é mais relevante.
As medidas que já entraram em vigor neste ano:
Boleto com QR Code
- Desde fevereiro de 2025.
- Contas e cobranças podem ser pagas por meio do Pix, com um QR Code específico, inserido no próprio boleto.
Pix por aproximação
- Desde 28 de fevereiro.
- O cliente aproxima seu celular do dispositivo do recebedor (a “maquininha”) para que a transação possa ser realizada via Pix, de forma semelhante ao que já ocorre com os cartões de pagamento, usando a tecnologia NFC (Near Field Communication).
- O Pix por aproximação pode ser feito por meio de uma carteira digital ou pelo aplicativo da instituição de relacionamento do cliente.
Pix Automático
- Começou a funcionar em 16 de junho de 2025.
- É semelhante ao débito automático.
- O Pix automático pode ser usado para fazer pagamentos, como contas de água, luz, telefone, condomínio, escola, plano de saúde etc.
- A pessoa só precisa dar autorização prévia para o início das cobranças. Depois, os débitos serão feitos automaticamente.
Agenda futura do Pix
- Ferramenta para consulta de transações liquidadas no SPI (Sistema de Pagamento Instantâneo)
- Plataforma Centralizada (Cobrança Centralizada de Pix Cobrança Contratos Inteligentes; Duplicata no Pix)
- Pix Internacional
- API de Pagamentos (sistema de comunicação entre instituições financeiras e sites de vendas)
- Novas formas de iniciação do Pix (NFC; Bluetooth; RFID; Reconhecimento facial)
- Regras para split de pagamentos (separação dos pagamentos, de forma automatizada)
Histórico
O Pix já é o meio de pagamento mais utilizado entre os brasileiros. Lançado oficialmente em novembro de 2020, o serviço de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central é usado por 76,4% da população.
Em seguida, vêm o cartão de débito (69,1%) e o dinheiro (68,9%). Os dados estão na pesquisa O Brasileiro e sua Relação com o Dinheiro, publicada pelo BC.
