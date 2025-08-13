Logo R7.com
Conta em Dia

Pix Parcelado terá regras para começar a funcionar no final de setembro, afirma Banco Central

Quem estiver recebendo terá acesso a todo o valor instantaneamente, mas quem estiver pagando poderá parcelá-lo

Conta em Dia|Ana Vinhas

Pix Parcelado possibilitará a tomada de crédito pelo usuário pagador DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 07.07.2025

O BC (Banco Central) confirmou que o Pix Parcelado será regulamentado no final de setembro. A nova modalidade do meio de pagamento instantâneo permitirá a tomada de crédito e o parcelamento.

Os vendedores vão receber o valor integral no momento da transação, enquanto compradores pagarão em parcelas com juros definidos pela instituição financeira.

A medida está em fase experimental, com alguns bancos oferecendo esse tipo de serviço, mas em setembro terá sua regulamentação e padronização publicadas.

“No final de setembro, o Banco Central divulgará regras de funcionamento do Pix Parcelado para padronizar o produto, uniformizar a experiência do usuário, facilitar acesso da população, garantir transparência e estimular o uso consciente desse crédito”, afirmou o BC em nota.


“Isso vai permitir que 60 milhões de pessoas que não têm cartão de crédito possam fazer pagamentos de valores mais elevados de maneira parcelada, com menos tarifa e de maneira mais competitiva”, disse o presidente do BC, Gabriel Galípolo, em evento na Associação Comercial de São Paulo, na segunda-feira (11).

A funcionalidade tem potencial para estimular o uso do Pix no varejo para a compra de bens e serviços de valor mais elevado, favorecendo quem não tem acesso a esse tipo de operação.


No entanto, órgãos de defesa do consumidor alertam sobre a importância de verificar as taxas de juros aplicadas e os cuidados para evitar o endividamento.

Veja o calendário de novidades do Pix:


Pix Parcelado

  • Nova funcionalidade do Pix, que será lançada para a população e para os lojistas no fim de setembro.
  • Será possível a tomada de crédito pelo usuário pagador para permitir o parcelamento de uma transação Pix. Quem estiver recebendo terá acesso a todo o valor instantaneamente, mas quem estiver pagando poderá parcelá-lo.
  • O Pix Parcelado poderá ser usado para qualquer tipo de transação Pix, inclusive para transferências.

Sistema de devolução

  • Autoatendimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) deve ser disponibilizado pelos bancos a partir de 1º de outubro.
  • Aplicável somente para fraudes, golpes e crimes, é uma nova solução que permite a contestação de transações Pix diretamente por meio do aplicativo dos bancos.
  • Essa medida não pode ser usada para desacordos comerciais, casos envolvendo terceiros de boa-fé e envio de Pix para a pessoa errada por erro do próprio usuário pagador (como erro de digitação de uma chave).

Pix em garantia

  • Ainda em desenvolvimento pelo BC, é esperado que esteja disponível somente em 2026.
  • Vai permitir que os recebíveis futuros de Pix sejam usados como garantia em operações de crédito.
  • Medida é voltada para estabelecimentos comerciais e empresas – não trazendo nenhuma mudança na forma como as pessoas físicas utilizam o Pix.
  • O objetivo é baratear o crédito ofertado para as empresas, principalmente para aquelas cujo uso do Pix é mais relevante.

As medidas que já entraram em vigor neste ano:

Boleto com QR Code

  • Desde fevereiro de 2025.
  • Contas e cobranças podem ser pagas por meio do Pix, com um QR Code específico, inserido no próprio boleto.

Pix por aproximação

  • Desde 28 de fevereiro.
  • O cliente aproxima seu celular do dispositivo do recebedor (a “maquininha”) para que a transação possa ser realizada via Pix, de forma semelhante ao que já ocorre com os cartões de pagamento, usando a tecnologia NFC (Near Field Communication).
  • O Pix por aproximação pode ser feito por meio de uma carteira digital ou pelo aplicativo da instituição de relacionamento do cliente.

Pix Automático

  • Começou a funcionar em 16 de junho de 2025.
  • É semelhante ao débito automático.
  • O Pix automático pode ser usado para fazer pagamentos, como contas de água, luz, telefone, condomínio, escola, plano de saúde etc.
  • A pessoa só precisa dar autorização prévia para o início das cobranças. Depois, os débitos serão feitos automaticamente.

Agenda futura do Pix

  • Ferramenta para consulta de transações liquidadas no SPI (Sistema de Pagamento Instantâneo)
  • Plataforma Centralizada (Cobrança Centralizada de Pix Cobrança Contratos Inteligentes; Duplicata no Pix)
  • Pix Internacional
  • API de Pagamentos (sistema de comunicação entre instituições financeiras e sites de vendas)
  • Novas formas de iniciação do Pix (NFC; Bluetooth; RFID; Reconhecimento facial)
  • Regras para split de pagamentos (separação dos pagamentos, de forma automatizada)

Histórico

O Pix já é o meio de pagamento mais utilizado entre os brasileiros. Lançado oficialmente em novembro de 2020, o serviço de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central é usado por 76,4% da população.

Em seguida, vêm o cartão de débito (69,1%) e o dinheiro (68,9%). Os dados estão na pesquisa O Brasileiro e sua Relação com o Dinheiro, publicada pelo BC.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

