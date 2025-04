Pix poderá ser parcelado a partir de setembro; veja as novidades divulgadas pelo BC Novas funcionalidades e outros aperfeiçoamentos do meio de pagamento estão previstos para este ano Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 04/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/04/2025 - 02h00 ) twitter

Pix poderá ser parcelado a partir de setembro Bruno Peres/Agência Brasil - 16.01.2025

O Banco Central determinou que o comprovante de agendamento de um Pix deve conter o termo “Agendamento Pix” e ícone do tipo “calendar clock”. Já os comprovantes de pagamentos concluídos devem conter o ícone do tipo check.

A medida começou a vigorar na última terça-feira (1º), para combater o golpe do falso comprovante e facilitar que o recebedor identifique que uma transação foi, de fato, concluída.

Além dessa regra de segurança, o Banco Central divulgou nesta quinta-feira (3) outras novidades ligadas ao meio de pagamento, como o Pix Parcelado, que deverá começar em setembro, e o Pix em garantia, para uso em garantia de empréstimos.

Em evento para comemorar os 60 anos da instituição, na quarta-feira (2), o presidente do BC, Gabriel Galípolo, afirmou que uma das prioridades neste ano será a modernização do Pix, com a criação de funcionalidades e a melhoria de modalidades já existentes.

‌



Veja a seguir as mudanças previstas para o sistema de pagamento instantâneo:

Pix Automático

Começa a funcionar em 16 de junho de 2025 .

. Na prática, a nova forma de pagamento será semelhante ao débito automático, que pode ser autorizado nas contas bancárias, com a diferença de que poderá ser feito por Pix.

O Pix automático poderá ser usado para fazer pagamentos, como contas de água, luz, telefone, condomínio, escola, plano de saúde etc.

A pessoa só precisa dar autorização prévia para o início das cobranças. Depois, os débitos serão feitos automaticamente.

A principal vantagem em relação ao débito automático, conforme a autoridade monetária, além da instantaneidade nas transações, será a não cobrança de tarifas, no caso de pessoas físicas.

Pix Parcelado

Nova funcionalidade do Pix, que deverá estar disponível para a população e para os lojistas a partir de setembro de 2025 .

. Será possível a tomada de crédito pelo usuário pagador para permitir o parcelamento de uma transação Pix. Quem estiver recebendo terá acesso a todo o valor instantaneamente, mas quem estiver pagando poderá parcelá-lo.

O Pix Parcelado poderá ser usado para qualquer tipo de transação Pix, inclusive para transferências.

“A funcionalidade tem potencial para estimular o uso do Pix no varejo para a compra de bens e serviços de valor mais elevado, favorecendo quem não tem acesso a esse tipo de operação.” (Banco Central, em nota)

Sistema de devolução

Autoatendimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) deve ser disponibilizado pelos bancos a partir de 1º de outubro de 2025 .

. Aplicável somente para fraudes, golpes e crimes, é uma nova solução que permite a contestação de transações Pix diretamente por meio do aplicativo dos bancos.

Essa medida não pode ser usada para desacordos comerciais, casos envolvendo terceiros de boa-fé e envio de Pix para a pessoa errada por erro do próprio usuário pagador (como erro de digitação de uma chave).

“A medida foi feita para acelerar o processo de solicitação de devolução, aumentando a chance de os recursos transferidos por fraude serem bloqueados na conta do fraudador e devolvidos para a vítima.” (Banco Central, em nota)

Pix em garantia

Ainda em desenvolvimento pelo BC, é esperado que esteja disponível somente em 2026 .

. Vai permitir que os recebíveis futuros de Pix sejam usados como garantia em operações de crédito.

Medida é voltada para estabelecimentos comerciais e empresas – não trazendo nenhuma mudança na forma como as pessoas físicas utilizam o Pix.

O objetivo é baratear o crédito ofertado para as empresas, principalmente para aquelas cujo uso do Pix é mais relevante.

As medidas que já entraram em vigor neste ano:

‌



Boleto com QR Code

Desde fevereiro de 2025 .

. Contas e cobranças podem ser pagas por meio do Pix, com um QR Code específico, inserido no próprio boleto.

Pix por aproximação

Desde 28 de fevereiro .

. O cliente aproxima seu celular do dispositivo do recebedor (a “maquininha”) para que a transação possa ser realizada via Pix, de forma semelhante ao que já ocorre com os cartões de pagamento, usando a tecnologia NFC ( Near Field Communication ).

). O Pix por aproximação pode ser feito por meio de uma carteira digital ou pelo aplicativo da instituição de relacionamento do cliente.

Agenda futura do Pix

Ferramenta para consulta de transações liquidadas no SPI (Sistema de Pagamento Instantâneo)

Plataforma Centralizada (Cobrança Centralizada de Pix Cobrança Contratos Inteligentes; Duplicata no Pix)

Pix Internacional

API de Pagamentos (sistema de comunicação entre instituições financeiras e sites de vendas)

Novas formas de iniciação do Pix (NFC; Bluetooth; RFID; Reconhecimento facial)

Regras para split de pagamentos (separação dos pagamentos, de forma automatizada)

Histórico

O Pix já é o meio de pagamento mais utilizado entre os brasileiros. Lançado oficialmente em novembro de 2020, o serviço de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central é usado por 76,4% da população. Em seguida, vêm o cartão de débito (69,1%) e o dinheiro (68,9%). Os dados estão na pesquisa O Brasileiro e sua Relação com o Dinheiro, publicada pelo BC.

