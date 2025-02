Preço médio do litro da gasolina volta a ter aumento, chega a R$ 6,37 nos postos e pressiona a inflação Segundo levantamento da ANP, o diesel também subiu de R$ 6,44 para R$ 6,47; valores são os maiores desde o início do governo Lula Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 14/02/2025 - 18h50 (Atualizado em 14/02/2025 - 19h06 ) twitter

do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), elevou em R$ 0,10 o valor do litro de gasolina, já o diesel foi elevado em R$ 0,06. 03/02/2025 - Foto: ROMILDO DE JESUS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO´- 03.02.2025

O preço médio do litro da gasolina voltou a subir nos postos do país, pela segunda semana consecutiva após aumento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre os combustíveis, que começou a vigorar em 1º de fevereiro.

Segundo levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) divulgado nesta sexta-feira (14), em uma semana, o litro da gasolina passou de R$ 6,35 para R$ 6,37. Na semana anterior, já havia aumentado R$ 0,15.

É o maior patamar do combustível do governo Lula. Em janeiro, de 2023, no início da gestão, o valor médio do combustível era de R$ 5,05. Comparando com o valor atual, de R$ 6,37, o aumento foi de 26% em dois anos.

Já no diesel, que teve reajuste da Petrobras, o aumento foi maior. O litro do S10 passou de R$ 6,44 para R$ 6,47, sendo que na semana passada já havia tido elevação de 4,2%. O etanol também subiu, de R$ 4,37 para 4,39 o litro, em média.

‌



Inflação

O aumento dos combustíveis deve pressionar a inflação. Governo tem enfrentado críticas por conta do aumento dos preços dos alimentos.

Embora tenha desacelerado em janeiro, com 0,16%, de acordo com o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), o setor de Transportes foi o que mais pressionou, registrando alta de 1,30%, impulsionado pelo aumento das passagens aéreas (10,42%) e do ônibus urbano (3,84%).

‌



Além disso, os combustíveis subiram 0,75%, com destaque para o etanol (1,82%), óleo diesel (0,97%) e gasolina (0,61%).

A última vez em que a Petrobras reajustou o preço da gasolina nas refinarias foi em 9 de julho do ano passado.

‌



Entre as principais causas que afetam o preço dos combustíveis estão a alta do dólar, que encarece a importação e os insumos, e os custos logísticos, que variam conforme as distâncias percorridas e as condições de infraestrutura de cada região.

O preço médio do litro da gasolina terminou o ano de 2024 em R$ 6,14, um aumento de 9,6% em relação ao valor cobrado nos postos de combustível do país — em dezembro de 2023, era de R$ 5,60. Já o etanol subiu 18% no mesmo período, passando de R$ 3,42 para R$ 4,11 o preço médio do litro.

No mesmo período, o diesel foi de R$ 6,02 para R$ 6,11 o litro, elevação de 1,5%. Os dados são da ANP.

