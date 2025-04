Previdência alerta sobre golpe da devolução do desconto indevido em segurados do INSS Os valores descontados indevidamente por associações e sindicatos no mês de abril serão devolvidos na folha de maio Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 25/04/2025 - 16h15 (Atualizado em 25/04/2025 - 16h17 ) twitter

Aplicativo Meu INSS tem informações aos segurados Edu Garcia/04.09.2023/EDU GARCIA/R7 - 04.09.2023

O Ministério da Previdência Social alerta aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para não acessar link enviado por e-mail, aplicativo de mensagem, ou outro meio, informando sobre “ressarcimento de descontos de mensalidades associativas”.

Segundo denúncia, segurados estão sendo abordados por golpistas com a oferta de “agilizar o recebimento dos atrasados descontados pelo INSS”. O instituto não envia esse tipo de informação. As informações são feitas por meio do site ou aplicativo Meu INSS.

Os valores descontados indevidamente por associações e sindicatos no mês de abril serão devolvidos na folha de maio – que vai de 26 de maio a 6 de junho.

Já o ressarcimento dos valores relativos a mensalidades não reconhecidas pelos beneficiários descontados antes de abril deste ano será avaliado por um grupo da AGU (Advocacia Geral da União), que estudará a melhor forma de devolver o dinheiro.

Os descontos de mensalidades de sindicatos e associações em aposentadorias e pensões foram suspensos pelo governo federal, após a PF (Polícia Federal) e a GCU (Controladoria-Geral da União) deflagrarem a “Operação Sem Desconto”.

A ação faz parte das investigações sobre um suposto “esquema nacional de descontos de mensalidades associativas não autorizadas”, que teria descontado cerca de R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, deixou o cargo, após repercussão do caso.

