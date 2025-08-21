Receita Federal vai abrir consulta ao 4º lote de restituição do IR 2025 nesta sexta-feira O valor total que será pago na próxima sexta-feira, dia 29, é de R$ 2,9 bilhões, para 1,8 milhão de contribuintes Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 21/08/2025 - 14h54 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h39 ) twitter

Contribuintes vão poder consultar o 4° lote de restituições do Imposto de Renda 2025 J.SOUZA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 23.06.2025

A Receita Federal vai liberar a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2025 a partir das 10 horas desta sexta-feira (22). O crédito bancário das 1.884.035 restituições será realizado ao longo do dia 29 de agosto, no valor total de R$ 2.917.617.001,41.

O novo lote terá um número maior de contribuintes sem prioridades legais, com 1.454.509 restituições.

Quem não entrar na lista ainda terá outra oportunidade em 30 de setembro.

Calendário de pagamento da restituição

1º lote - já pago

‌



2º lote - já pago

3º lote - já pago

‌



4º lote - 29 de agosto

5º lote - 30 de setembro

‌



Do total, R$ 454.613.578,23 serão destinados a contribuintes com prioridade legal:

13.515 para idosos acima de 80 anos

72.434 para contribuintes entre 60 e 79 anos

7.821 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave

22.841 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

Além disso, 312.915 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida e/ou optado por receber a restituição via Pix.

Como consultar

Para saber se a restituição está disponível, clique aqui. A página “Meu Imposto de Renda” apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC.

Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente nas bases de informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

A Receita támbém informa sobre o serviço de reagendamento do Banco do Brasil pelo prazo de até um ano da primeira tentativa de crédito. Assim, o contribuinte poderá corrigir os dados bancários para uma conta de sua titularidade.

Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB, acessando o endereço: https://www.bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Ao utilizar esse serviço o contribuinte deve informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. Após isso, deve-se aguardar nova tentativa de crédito.

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

