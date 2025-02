Receita terá leilão de veículos, com carro de R$ 4.800 e SUV de R$ 19,7 mil O evento será de forma online, e as propostas podem ser feitas das 8h do dia 17 até as 21h do dia 24 de fevereiro Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 11/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

SUV da marca chinesa Brilliance-mod V7, motor 1.8L Deluxe Reprodução/Receita Federal

A Receita Federal vai realizar um leilão de veículos no dia 25 de fevereiro, em São Paulo. São 83 lotes disponíveis, com automóveis, utilitários esportivos (SUVs), caminhonetes, caminhões, cavalos mecânicos, carretas, semirreboques, tratores, furgões, ônibus e micro-ônibus.

Entre os destaques, o SUV da marca chinesa Brilliance, motor 1.8 Deluxe, modelo 2020, com lance mínimo de R$ 19.711, no lote 81, e a mesma marca de SUV, modelo 2019, com lance mínimo de R$ 21.180, no lote 82. Além do Honda Fit LX, 2004, por preço mínimo de R$ 4.807, no lote 79.

O evento será de forma eletrônica para pessoas físicas e jurídicas. O período para enviar as propostas vai das 8h do dia 17 até as 21h do dia 24 de fevereiro. A sessão para lances está prevista para as 10h do dia 25 (horário oficial de Brasília).

Para participar dos leilões eletrônicos da Receita Federal, basta entrar no serviço “Sistema de Leilão Eletrônico”, acessado via e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), com o uso de identidades digitais da conta gov.br com nível de confiabilidade prata ou ouro.

‌



Além disso, o pagamento das mercadorias arrematadas em leilão é feito somente por meio de Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) e nunca mediante depósitos ou transferências para contas de terceiros.

Os lotes poderão ser visitados por meio de agendamento, em dias de expediente normal, de 17 a 21 de fevereiro, nas cidades de Bauru, Araraquara, Taubaté, Presidente Prudente, Sorocaba, São Paulo, São Bernardo do Campo e São José do Rio Preto.

‌



Os endereços e horários para visitação, bem como contatos para agendamento, estão no edital do leilão. Clique no edital.

Veja alguns dos destaques

Parte interna do SUV Brilliance Reprodução/Receita Federal

Lote 83

‌



Lance mínimo R$ 21.180,00

SUV Brilliance ano 2019

SUV Brilliance, ano 2020, por R$ 19.711 Receita Federal/Reprodução

Lote 81

Preço Mínimo: R$ 19.711,00

SUV Brilliance, ano 2020

Honda Fit com preço mínimo de R$ 4.807,00 Reprodução/Receita Federal

Lote 79

Preço Mínimo: R$ 4.807

Honda Fit LX, 2004/2004

Lote 77

Preço Mínimo: R$ 7.258

Caminhão Mercedes Benz/L 1313, 1982/1982; Saveiro 1.6 CE, 2012/2012, Astra Hatch 5P CD, 2002/2003

Gol 2014, com preço mínimo de R$ 6.161,00 Reprodução/Receita Federal

Lote 49

Preço Mínimo: R$ 6.161

GOL 1.0 City, 2014/2014

Lote 5

Preço Mínimo: R$ 29.154

Toyota Corolla XEI 20 FLEX 2015; Vectra Hatch 4P GT, 2009/2010; camionete Jeep Compass Sport2.0L, 2012/2013

Cuidado com golpe

A Receita Federal alerta para a realização de transmissões ao vivo (lives) fraudulentas que simulam leilões de mercadorias apreendidas e para outros golpes envolvendo seu nome. Informações sobre os leilões estão disponíveis no site da Receita Federal.

O leilão inclui lotes com veículos que têm restrição judicial ativa (Renajud), sendo de responsabilidade exclusiva do arrematante adotar as medidas necessárias para a baixa da referida restrição.

Além disso, há lotes compostos por veículos classificados como sucata, com e sem Renajud, destinados exclusivamente a empresas devidamente registradas no Detran para a realização de atividades de desmontagem.

O edital, relação dos veículos e demais informações relativas ao leilão podem ser encontrados na página: http://www25.receita.fazenda.gov.br/sle-sociedade/portal/edital/800100/8/2024

Como participar

Para participar dos leilões da Receita Federal, é necessário acessar o Sistema de Leilão Eletrônico pelo e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte).

Ter uma identidade digital da conta gov.br com nível de confiabilidade prata ou ouro

Selecionar o edital atual

Escolher o lote de interesse

Verificar todas as informações do lote, incluindo Avisos/Erratas

Fazer a proposta de valor (superior ao mínimo estabelecido)

Aceitar os termos e condições

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.