Celular Seguro bloqueou 107 mil telefones roubados ou furtados desde lançamento da plataforma Aplicativo emitiu 49.669 alertas de bloqueios por roubo, e 34.916, por furto, desde o seu lançamento, em dezembro de 2023 Brasília|Do R7, em Brasília 10/02/2025 - 16h51 (Atualizado em 10/02/2025 - 16h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aplicativo bloqueia celulares roubados Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou nesta segunda-feira (10) que, desde o lançamento do Programa Celular Seguro, em dezembro de 2023, 107.931 alertas de bloqueios foram emitidos, sendo 49.669 por roubo, e 34.916 por furto. Segundo a pasta, 2,4 milhões de brasileiros já estão cadastrados na plataforma.

O aplicativo permite que o usuário, ao perder o telefone por roubo ou furto, escolha dois tipos de bloqueio: total ou da linha telefônica e das contas vinculadas às instituições parceiras, mantendo o IMEI (número de identificação internacional de equipamento móvel) do celular ativo.

A última opção permite o retorno do aparelho roubado, furtado ou extraviado à rede de telefonia, logo quando um novo chip é instalado.

Devido aos dados do aplicativo, a pasta estuda enviar um relatório periódico com informações sobre a habilitação de novos chips em aparelhos com restrição às Secretarias de Segurança Pública locais, possibilitando que a Polícia Civil daquela unidade da Federação realize ações para recuperar o telefone.

‌



“Seguimos trabalhando com todo o empenho para melhorar o Celular Seguro e ampliar a rede de parceiros. Essa integração com estados, instituições e entidades que atuam no setor é fundamental para o sucesso das medidas”, disse o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Manoel Carlos de Almeida Neto.

O acesso ao aplicativo é feito por meio do cadastro no Gov.br. Os aparelhos podem ser registrados via site, ou aplicativo, disponíveis na Play Store (Android) e na App Store (iOS).