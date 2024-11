Salário mínimo pode chegar a R$ 1.524 em 2025, maior que o previsto, após alta da inflação Segundo estimativa, o aumento deve ficar R$ 15 acima do previsto em orçamento, e R$ 112 em relação ao piso atual, de R$ 1.412 Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 12/11/2024 - 10h25 (Atualizado em 12/11/2024 - 10h40 ) twitter

Salário mínimo tem impacto da alta da inflação EDU GARCIA/R7 - 27.11.2023

A inflação dos últimos meses elevou a estimativa do salário-mínimo para 2025. O novo piso pode chegar a R$ 1.524, R$ 15 a mais do que o previsto pelo governo federal, de R$ 1.509, no PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual), enviado ao Congresso Nacional em agosto. O aumento seria de R$ 112, em relação ao valor do piso nacional atual, que é de R$ 1.412.

Segundo relatório sobre inflação e orçamento da XP, o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), usado na base do cálculo do reajuste do salário-mínimo, deve atingir 4,9% no acumulado até novembro.

A inflação utilizada no orçamento ficou desatualizada. Quando o orçamento foi apresentado ao Congresso em agosto, a estimativa para INPC era de 3,65%.

Como a regra adotada desde o ano passado para o reajuste segue a política de valorização, para garantir um aumento real, acima da inflação, a soma da inflação medida pelo INPC, acumulada em 12 meses até novembro do ano anterior, mais a variação do PIB de dois anos antes, que foi de 3%, chega ao valor de R$ 1.524.

O novo piso precisa ser aprovado pelo Congresso até o final do ano e sancionado pelo presidente Lula, para começar a valer a partir de 1º de janeiro de 2025.

Inflação em alta

A inflação oficial do país acelerou pelo segundo mês seguido e ficou em 0,56% em outubro. O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumula alta de 3,88% no ano e, nos últimos 12 meses, de 4,76%.

O índice de inflação utilizado para o reajuste do salário mínimo é o INPC, que mede o custo de vida da população mais pobre, e difere do IPCA, principalmente no caso dos preços dos gêneros alimentícios, que têm um peso maior.

Uma inflação mais alta levaria as despesas mais altas também. Como os benefícios da previdência social, o BPC, o seguro-desemprego e o abono salarial estão vinculados ao salário mínimo, uma inflação mais alta implicaria um efeito direto sobre essas despesas.

“De fato, se o salário mínimo for atualizado (o que é esperado), haverá um aumento de R$ 13,3 bilhões nas despesas do orçamento de 2025″, prevê relatório da XP, assinado pelos economistas Alexandre Maluf e Tiago Sbardelotto.

Veja os últimos reajustes do salário mínimo

2024 – R$ 1.412 (6,97%)

2023 – R$ 1.320,00 (8,91%)

2022 – R$ 1.212,00 (10,04%)

2021 – R$ 1.100,00 (5,2%)

2020 – R$ 1.045,00 (4,7%)

2019 – R$ 998,00 (4,6%)

2018 – R$ 954,00 (1,8%)

2017 – R$ 937,00 (6,48%)

2016 – R$ 880,00 (11,6%)

Impacto

O valor do salário mínimo tem impacto não só na remuneração dos trabalhadores, mas também nos benefícios. Entre eles estão aposentadorias, pensões e outros auxílios pagos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), além do seguro-desemprego, no abono salarial PIS/Pasep e do BCP (Benefício da Prestação Continuada).

Segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o salário mínimo é a base da remuneração de 60,3 milhões de trabalhadores e beneficiários do INSS.

O órgão estima mensalmente o valor do salário mínimo necessário baseado no custo da cesta básica. Em setembro, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ser R$ 6.657,55 ou 4,71 vezes o mínimo de R$ 1.412,00.

