Segunda parcela do 13º antecipado começa a ser paga a aposentados e pensionistas Calendário do abono natalino vai até o dia 6 de junho; são 34,2 milhões de segurados que têm direito Conta em Dia|Ana Vinhas 26/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/05/2025 - 02h00 )

INSS pagará segunda parcela do 13º antecipado ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 03.04.2025

A segunda parcela do 13° salário antecipado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a ser paga nesta segunda-feira (26). Os depósitos seguem o calendário do benefício mensal, que vai até o dia 6 de junho. São 34,2 milhões de segurados que têm direito ao abono natalino.

Os primeiros a receber são os segurados que têm cartão de benefício com final 1 (dígito antes do traço) e que recebem até um salário mínimo (R$ 1.518).

Para quem ganha acima do piso nacional, os créditos serão feitos de 2 a 6 de junho, a começar pelos segurados que têm final de matrícula 1 e 6. A segunda parcela do abono vem com desconto do Imposto de Renda.

Para os benefícios concedidos após o mês de maio, o pagamento do abono anual será efetuado em parcela única, juntamente com a mensalidade da competência de novembro de 2025.

Para saber o valor e a data, já é possível consultar o extrato de pagamento. A consulta pode ser feita pela Central de Atendimento 135 ou pelo site e aplicativo Meu INSS. Para isso, basta acessar e colocar a senha do gov.br, clicar em extrato e checar o pagamento.

Como consultar o extrato de pagamento

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS

Informar seu CPF e senha

Clicar no campo “Do que você precisa?”

Escrever “Extrato de Pagamento”

Selecionar o serviço e baixar o documento”

Pelo telefone

Para quem não tem acesso à internet e quer saber quanto vai receber no pagamento deste mês, basta ligar para a Central 135. Na ligação terá que informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais. O atendimento é de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Quem tem direito

Recebem o abono natalino os beneficiários de aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, pensão por morte e outros auxílios administrados pelo instituto.

Já os segurados do BPC (Benefício de Prestação Continuada), pago a idosos de baixa renda acima de 65 anos e a pessoas carentes com deficiência, equivalente a um salário mínimo, não recebem o abono adicional.

As beneficiárias de salário-maternidade têm direito ao 13º proporcional. No entanto, ele é pago com a última parcela do benefício.

Os números do INSS

Segundo o INSS, 28,68 milhões de pessoas, cerca de 70,5% do total dos aposentados e pensionistas do INSS, ganham até um salário-mínimo por mês (R$ 1.518).

Outros 11,98 milhões de beneficiários recebem acima do piso nacional. Desse total, 10,6 mil ganham o teto da Previdência Social (R$ 8.157,41).

Veja as datas de pagamento

Calendário da segunda parcela do 13º para contribuintes do INSS Arte R7

