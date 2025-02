Taxa Selic deve subir a 13,25% nesta semana, maior patamar em 17 meses Será o quarto aumento consecutivo e a primeira reunião do Copom com o novo presidente do BC, Gabriel Galípolo, no comando Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 27/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/01/2025 - 02h00 ) twitter

Dólar e inflação intensificam alta da Selic ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 17.12.2024

O Copom (Conselho de Polícica Monetária), do BC (Banco Central), começa nesta terça-feira (28) a reunião que poderá decidir pela elevação da taxa básica de juros da economia brasileira em 1 ponto percentual, passando dos atuais 12,25% para 13,25% ao ano.

Com a escalada do dólar e da inflação, o Banco Central intensificou o aumento da Selic para conter o consumo e o aumento de preços.

Com isso, a taxa volta ao patamar registrado em agosto de 2023, na quarta alta consecutiva, desde setembro. O encontro termina na quarta-feira (29), com o anúncio da nova taxa. É a primeira reunião do ano e também a primeira com o novo presidente do BC, Gabriel Galípolo, no comando.

No fim do ano passado, o BC não só elevou a taxa para 12,25% ao ano, como também indicou que deve subir novamente no começo de 2025.

‌



A Selic é o principal instrumento para controlar o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Juros mais altos encarecem o crédito e desestimulam a produção e o consumo. No entanto, taxas maiores dificultam o crescimento econômico.

No último Boletim Focus, a mediana para taxa básica de juros (Selic) ficou estável em 15% para o fim de 2025, pela segunda semana consecutiva. Já a projeção de inflação do país para 2025, subiu de 5% para 5,08%.

‌



“Os dados sinalizam que houve uma leve piora no cenário para a inflação. Isso porque a alta nas expectativas para a Selic ao final deste e do próximo ano foram insuficientes para conter uma nova rodada de deterioração das expectativas de inflação”, afirma em nota a equipe econômica do C6 Bank, liderada pelo economista Felipe Salles.

O Comitê deve manter a indicação de realizar uma nova elevação de 1 ponto percentual ainda na reunião de março. “Acreditamos, por ora, que o BC deve fazer mais duas elevações nos juros, além das já sinalizadas, até o meio do ano e, com isso, a Selic deve terminar o ano em 15%. Projetamos que a Selic se mantenha nesse patamar até o fim de 2026″, afirma o texto.

‌



Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, acredita que a taxa de juros alcance o pico de 15,25% ao ano em junho. “Além disso, devido às incertezas, não prevemos cortes na Selic em 2025. Para 2026, estimamos 13,5% ao ano”, afirma.

Histórico

Após passar um ano em 13,75% ao ano, entre agosto de 2022 e agosto de 2023, a taxa teve seis cortes de 0,5 ponto e um corte de 0,25 ponto, entre agosto do ano passado e maio deste ano. Nas reuniões de junho e julho, de 2024, o Copom decidiu manter a taxa em 10,5% ao ano, começando a aumentar a Selic na reunião de setembro, quando a taxa subiu 0,25 ponto.

Em novembro, a elevação foi de 0,50, passando para 11,25%. , e chegou a 12,25% ao ano em dezembro, com alta de 1 ponto percentual.

Entenda a Selic

A taxa básica de juros é uma forma de piso para os demais juros cobrados no mercado. Ela serve como o principal instrumento do BC para manter a inflação sob controle, perto da meta estabelecida pelo governo. Isso acontece porque os juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para consumir e estimulam alternativas de investimento.

Quando o Copom aumenta a Selic, o objetivo é conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços, porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Já quando os juros básicos são reduzidos, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo.

A Selic é usada nos empréstimos entre bancos e nas aplicações que as instituições financeiras fazem em títulos públicos federais.

É a taxa Selic que os bancos pagam para pegar dinheiro no mercado e repassá-lo em empréstimos ou financiamentos. Por esse motivo, os juros que os bancos cobram dos consumidores são sempre superiores à Selic.

