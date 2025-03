Teto de juros do empréstimo consignado do INSS aumenta de 1,80% para 1,85% ao mês Alta da Selic e pressão dos bancos influenciaram a decisão do segundo aumento neste ano Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 25/03/2025 - 17h30 (Atualizado em 25/03/2025 - 17h30 ) twitter

Segurado do INSS pode consultar juros do consignado pelo site ou aplicativo SAULO ANGELO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 25.11.2024

O teto da taxa de juros para empréstimos consignados a aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) teve aumento e passou de 1,80% para 1,85% ao mês. A decisão foi tomada nesta terça-feira (25) em reunião do CNPS (Conselho Nacional de Previdência Social). O novo teto começa a valer em cinco dias úteis após publicação no Diário Oficial da União.

Foi a segunda elevação deste ano, após oito recuos seguidos desde março de 2023. Já para as operações na modalidade de cartão de crédito e cartão consignado de benefício, não houve mudança e o índice máximo se manteve em 2,46% ao mês.

Com a alta neste mês da taxa básica de juros, a Selic, que está em 13,25% ao ano, os bancos alegam que o limite imposto pelo governo tem prejudicado a oferta dessa modalidade de crédito, considerada uma das mais acessíveis no mercado.

Atualmente, há mais de 48 milhões de contratos de consignado ativos. Segundo dados do Banco Central, o consignado do INSS opera mais de R$ 268 bilhões – 40% do total do saldo do consignado (considerando consignados do setor público e privado).

Consulta de juros

O consignado é oferecido a quem tem aposentadoria ou pensão creditada em conta-corrente. Pelo fato de o valor ser descontado diretamente na folha de pagamento, é opção de empréstimo fácil e com juro baixo.

Pelas regras atuais, o segurado do INSS pode comprometer até 45% do benefício com o empréstimo. Desse total, 35% são para empréstimo pessoal, 5% para cartão de crédito e 5% para cartão de benefício. Os prazos para pagamento podem chegar a sete anos.

Os aposentados e pensionistas podem consultar as taxas oferecidas pelos bancos por meio do portal ou aplicativo Meu INSS. Ao selecionar o serviço “extrato de empréstimos”, opção “instituições e taxas”, os juros estarão disponíveis para que o segurado verifique qual a taxa mais vantajosa antes de pegar o empréstimo.

