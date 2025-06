Vai ser pai? Então saiba: você pode (e deve) estar ao lado dela no pré-natal Trabalhador tem direito a se ausentar do trabalho, sem desconto no salário, para acompanhar a gestante em até 6 consultas Empreendendo Direito|Afonso PacileoOpens in new window 15/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/06/2025 - 02h00 ) twitter

Trabalhador tem direito a se ausentar do trabalho, sem desconto no salário, para acompanhar a gestante em até 6 consultas do pré-natal DAVI CORREA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 18.05.2023

Ser pai começa antes do nascimento. E a lei já entendeu isso: os homens também têm direitos garantidos durante a gravidez, porque presença paterna não é favor, é responsabilidade.

Acompanhar a gestação não é “ajudar”, é participar ativamente de um momento que é dos dois. Por isso, se você trabalha com carteira assinada, tem direito a se ausentar do trabalho, sem desconto no salário, para acompanhar a gestante em até 6 consultas do pré-natal.

Esse direito está previsto na legislação trabalhista e tem um objetivo claro: reforçar o papel do pai como parte essencial da jornada da maternidade, e não como um apoio eventual.

A regra vale para:

Trabalhadores com carteira assinada;

Consultas e exames relacionados ao pré-natal;

Desde que a ausência seja justificada com declaração da unidade de saúde.

Essa medida reconhece que o papel do pai começa desde o teste positivo, e não apenas na certidão de nascimento. Estudos mostram que a presença paterna melhora os indicadores de saúde da gestante, fortalece o vínculo com o bebê e contribui para um ambiente emocional mais seguro e equilibrado.

‌



Mais do que um direito, acompanhar o pré-natal é uma escolha consciente. É estar presente, estar onde é essencial, não apenas onde é esperado e mostrar que a paternidade ativa começa muito antes do parto.

Compartilhe essa informação com outros pais.

‌



Porque pai que participa não “ajuda”, ele cumpre o que é seu.

