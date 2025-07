Subsídios na conta de luz: o que você precisa saber Brasileiros pagam quase R$ 16 a cada R$ 100 em subsídios que beneficiam fontes de energia diversas Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 31/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/07/2025 - 02h00 ) twitter

Quase R$ 16 de cada R$ 100 pagos na conta de luz pelos brasileiros vão diretamente para subsídios do setor elétrico — e nem sempre para quem mais precisa.

Segundo o professor Edivaldo Santana, ex-diretor da Aneel, os consumidores já desembolsaram R$ 23 bilhões em 2025 com subsídios, dos quais 90% vão para fontes incentivadas como eólica, solar e até carvão e óleo combustível, cujos custos já caíram, mas continuam sendo financiados pela população.

