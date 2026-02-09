Monitoramento do sono: um novo olhar sobre a prevenção de doenças graves Pesquisa sugere que dados de uma única noite de sono podem antecipar riscos de saúde, impulsionando avanços em dispositivos vestíveis

Monitoramento do sono com smart watches Imagem criada por IA/Google Gemini

Um estudo publicado na revista Nature Medicine por pesquisadores de Stanford aponta que informações coletadas durante uma única noite de sono podem ser suficientes para prever o risco futuro de diversas doenças graves, como demência, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, doença renal crônica, infarto e mortalidade geral.

A pesquisa utilizou sensores clínicos de alta precisão, mas especialistas avaliam que empresas de smartwatches — relógios inteligentes — e rastreadores de saúde podem adaptar a tecnologia para dispositivos de uso cotidiano.

O trabalho analisou dados de polissonografia, considerado o padrão ouro em exames do sono, que reúne sinais como atividade cerebral, movimentos oculares, frequência cardíaca, atividade muscular e respiração.

A equipe treinou um modelo de inteligência artificial com mais de meio milhão de horas de registros, conseguindo prever riscos para mais de 130 doenças com desempenho considerado elevado.

Embora a polissonografia ofereça dados mais detalhados do que os wearables — dispositivos inteligentes vestíveis como relógios, pendentes, anéis e pulseiras — os dispositivos de consumo têm a vantagem de monitorar usuários por períodos prolongados e em situações cotidianas.

Isso permite identificar alterações graduais em padrões de sono, frequência cardíaca e respiração, que podem servir como sinais precoces de problemas de saúde.

Segundo o estudo, diferentes estágios do sono, como sono leve e REM, contribuíram de forma relevante para a previsão de doenças cardiovasculares e neurológicas.

Sinais de frequência cardíaca foram importantes para doenças circulatórias, enquanto medições de respiração se destacaram em distúrbios metabólicos e respiratórios.

Apesar das limitações dos wearables, que não captam sinais cerebrais com a mesma precisão dos exames clínicos, eles já conseguem monitorar frequência cardíaca e oxigenação do sangue de forma razoável.

O potencial desses dispositivos está em acompanhar tendências ao longo do tempo, o que pode compensar a menor qualidade dos dados individuais.

A aplicação desse tipo de análise em dispositivos vestíveis pode ser mais eficaz inicialmente na detecção de riscos relacionados ao coração e à respiração, como arritmias e distúrbios do sono.

Para condições neurológicas, a precisão ainda é limitada, mas o monitoramento contínuo pode revelar padrões relevantes.

O avanço dessas tecnologias levanta preocupações sobre privacidade e regulação. O uso de dados de saúde para prever riscos pode impactar decisões médicas, seguros e até o cotidiano dos usuários.

Especialistas defendem a criação de regras claras para validação, auditoria e proteção dos dados, sugerindo que parte do processamento seja feita localmente nos dispositivos para evitar o compartilhamento indevido de informações sensíveis.

Os autores do estudo ressaltam que a maioria dos dados analisados veio de pacientes de clínicas do sono, o que pode limitar a generalização dos resultados para a população em geral.

Ainda assim, a pesquisa demonstra o potencial do uso de inteligência artificial e monitoramento do sono para antecipar riscos de saúde, indicando uma possível mudança no foco da medicina preventiva.

O conteúdo deste artigo é baseado em informações do vídeo publicado no canal do YouTube The Quantified Scientist de Rob ter Horst, pesquisador pós-doutor em análise de dados biológicos.