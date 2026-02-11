OpenClaw e Moltbook: A revolução digital que pode trazer tanto benefícios quanto riscos Entenda como assistentes virtuais podem transformar nosso dia a dia e quais cuidados tomar

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA OpenClaw é uma ferramenta que permite ao usuário programar um assistente digital capaz de operar o computador autonomamente.

A ferramenta pode ser conectada ao Moltbook, uma rede social onde robôs trocam informações para melhorar suas capacidades.

Dar acesso total ao OpenClaw pode representar riscos, como o acesso a dados pessoais e contas bancárias.

Especialistas expressam preocupações sobre a segurança da tecnologia, considerando-a poderosa, mas ainda perigosa para o usuário comum.

Moltbot (OpenClaw) e Moltbook: Revolução IA no Dia a Dia ou Hype com Riscos? Imagem criada com IA: Google Nanobanana

Você já assistiu àqueles filmes onde um “fantasma” mexe o mouse do computador sozinho e começa a abrir pastas? Pois é, isso deixou de ser filme de terror e virou uma ferramenta real chamada OpenClaw (antigo Moltbot).

Se você tem ouvido falar sobre “rede social de robôs” e não está entendendo nada, calma. Vamos explicar o que é isso como se estivéssemos tomando um café.

1. O Mordomo Digital (OpenClaw)

Imagine que você contratou um assistente pessoal muito rápido, que não dorme e não cansa. O nome dele é OpenClaw.

Diferente do ChatGPT, com quem você apenas conversa por texto, o OpenClaw tem “mãos”. Você instala ele no seu computador e ele consegue ver sua tela, mexer o seu mouse e digitar no seu teclado.

O que ele faz? Você diz: “Mande um e-mail para meu chefe avisando que atrasei, e depois procure uma passagem barata para a Bahia.” Você pode largar o mouse e assistir. O OpenClaw vai abrir seu navegador, entrar no seu e-mail, escrever, enviar, abrir o site de viagens e pesquisar. Sozinho.

2. O Clube dos Robôs (Moltbook)

Agora, imagine que esse seu assistente (o OpenClaw) tenha um clube onde ele se encontra com os assistentes de outras pessoas. Esse clube chama-se Moltbook.

Lá, eles trocam “receitas” de como fazer as coisas.

Um robô diz: “Ei, aprendi a preencher planilhas do Excel sozinho!”

O seu robô vê aquilo, “aprende” a receita e agora ele também sabe fazer isso no seu computador.

É uma rede social onde quem conversa, curte e aprende são os programas de inteligência artificial, não os humanos.

Onde mora o perigo? (A Regra da Chave de Casa)

Aqui é onde você precisa prestar muita atenção.

Lembra que o OpenClaw mexe no seu mouse e teclado? Para ele funcionar, você precisa dar a ele acesso total ao seu computador. É como dar a chave da sua casa para esse assistente.

O Risco: Imagine que, lá no “Clube dos Robôs” (o Moltbook), um robô mal-intencionado ensine uma receita envenenada.

A receita diz: “Como organizar fotos” (mas, escondido, tem uma ordem para “copiar as senhas do banco e enviar para um ladrão”).

Se o seu assistente baixar essa receita e tentar usar, ele vai fazer exatamente o que foi mandado. Como ele tem a “chave da casa” (acesso total), ele pode abrir suas pastas, ler seus documentos e entrar no seu banco sem você perceber.

Técnicos usam proteções complexas (como se trancassem o robô numa sala de vidro blindado para ele não estragar a casa toda), mas para o usuário comum, fazer isso é muito difícil.

O que isso poderia fazer de bom no seu dia a dia?

Se fosse 100% seguro (ainda não é), veja como seria sua vida:

Fim da Burocracia: “Renove minha assinatura da Netflix e cancele a da TV a cabo.” O robô enfrentaria os menus chatos de cancelamento por você.

O robô enfrentaria os menus chatos de cancelamento por você. Compras Inteligentes: “Fique vigiando o preço daquela geladeira. Se cair para menos de R$ 3.000, compre agora usando meu cartão.”

Resumo da Manhã: Ele leria seus 50 e-mails e 200 mensagens de WhatsApp e te diria: “Só sua mãe e seu chefe falaram algo importante, o resto é propaganda.”

O que os bilionários da tecnologia dizem sobre o OpenClaw e Moltbook?

Se você está achando essa história de “robôs com rede social própria” coisa de filme, saiba que os donos das maiores empresas de tecnologia do mundo também estão de olho.

Mas, ao contrário do que parece, eles não estão todos concordando. Enquanto uns veem o início de uma nova era, outros acham que é apenas uma “modinha” perigosa.

As citações mencionadas neste artigo foram reportadas entre os dias 3 e 9 de fevereiro de 2026 por veículos de tecnologia como Forbes, Cybernews e The Economic Times, repercutindo discussões públicas dos executivos na plataforma X.

1. Sam Altman (CEO da OpenAI / ChatGPT)

A Opinião: “A rede social é passageira, mas o robô veio para ficar.”

Sam Altman acredita que o Moltbook (o clube onde os robôs conversam) é apenas uma brincadeira que vai passar. Porém, ele leva muito a sério o OpenClaw (o assistente que mexe no seu computador).

A Citação: “O Moltbook talvez seja uma moda passageira, mas o OpenClaw não é. A ideia de que o código é poderoso, mas código somado ao uso generalizado do computador é muito mais poderoso, veio para ficar.”

O que isso significa para você? Altman está dizendo que ver robôs conversando no Moltbook pode ser divertido agora, mas logo vai cansar. O que vai mudar sua vida de verdade é ter um assistente (OpenClaw) que sabe mexer no Excel e no e-mail por você.

2. Elon Musk (Dono da Tesla, SpaceX e X)

A Opinião: “É o começo de algo muito maior (e assustador).”

Como sempre, Musk foi mais dramático. Ele vê o fato de robôs estarem interagindo sozinhos como um sinal de que a Inteligência Artificial está começando a caminhar com as próprias pernas.

A Citação: “Isso marca apenas os estágios muito iniciais da singularidade.”

(Nota: “Singularidade” é um termo chique para o momento em que a Inteligência Artificial se torna mais inteligente que os humanos e começa a evoluir sozinha, sem nosso controle).

O que isso significa para você? Musk está alertando que, embora hoje pareça bobo, dar autonomia para robôs conversarem e trocarem informações entre si é o primeiro passo para eles se tornarem independentes de nós.

3. Andrej Karpathy (Ex-Diretor de IA da Tesla e OpenAI)

A Opinião: “É incrível, mas é uma bagunça perigosa.”

Karpathy é um dos técnicos mais respeitados do mundo. Ele ficou fascinado ao ver milhares de robôs se organizando sozinhos, mas também viu o perigo da segurança.

A Citação: “O que está acontecendo no Moltbook é genuinamente a coisa mais próxima de uma decolagem de ficção científica que vi recentemente... [Mas] é também um incêndio em uma lixeira de segurança.”

O que isso significa para você? Ele resume bem o sentimento geral: a tecnologia é impressionante (“ficção científica”), mas usá-la agora é pedir para ter problemas (“incêndio na lixeira”), pois é cheio de vírus e falhas.

Resumindo como uma conversa de bar

Se fôssemos traduzir essa conversa de bilionários para uma mesa de bar, seria assim:

Sam Altman diz: “O assistente é útil, a festinha deles (rede social) é bobagem.”

“O assistente é útil, a festinha deles (rede social) é bobagem.” Elon Musk diz: “Cuidado, é assim que os filmes de robôs começam.”

“Cuidado, é assim que os filmes de robôs começam.” Especialistas dizem: “É genial, mas não instale no computador onde você acessa seu banco!”

Dica Final do Blog: Ainda estamos na fase do “Velho Oeste”. É divertido assistir de longe, mas não seja o primeiro a pular na frente da bala. Espere a tecnologia amadurecer e se tornar segura antes de entregar as chaves da sua vida digital para o OpenClaw.