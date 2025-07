Aérea americana retoma operações após interrupção de tecnologia que paralisou todos os voos Falha técnica na Alaska Airlines afetou todo o seu sistema e aviões ficaram parados por horas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/07/2025 - 07h45 (Atualizado em 21/07/2025 - 07h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alaska Airlines: frota paralisada por falha de TI Sam Almo-Milkin via Wikimedia Commons

A Alaska Airlines retomou as operações após uma falha técnica em seu sistema de Tecnologia da Informação. Os detalhes não foram divulgados pela companhia americana, cujo sistema durou aproximadamente três horas e obrigou a companhia a paralisar suas aeronaves.

A companhia sofreu um “problema de TI que resultou em uma interrupção temporária em todo o sistema para os voos da Alaska Airlines e da Horizon Air” por volta das 20h de domingo (20). A interrupção foi suspensa às 23h, informou a empresa sediada em Seattle em uma publicação nas redes sociais.

“À medida em que reposicionamos nossas aeronaves e tripulações, provavelmente haverá impactos residuais em nossos voos. Levará algum tempo para que nossas operações gerais voltem ao normal”, dizia a publicação.

O site da Administração Federal de Aviação confirmou uma parada em solo para todas as aeronaves principais e Horizon da Alaska Airlines, referindo-se a uma subsidiária da Alaska Airlines.

‌



A Alaska é a quinta maior aérea americana em número de passageiros transportados regularmente, segundo dados de 2024. A Alaska, juntamente com seus parceiros regionais Horizon Air e SkyWest Airlines, opera uma rede de rotas focada principalmente em conectar cidades ao longo da Costa Oeste dos Estados Unidos.

‌



‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.