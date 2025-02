Aéreas seguem autorizadas a vender passagens para Noronha Resolução da Anac diz que não há impeditivo às empresas que comercializem bilhetes aéreos para voos de e para Fernando de Noronha Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/02/2025 - 14h11 (Atualizado em 18/02/2025 - 14h11 ) twitter

Aeroporto de Noronha: fim das obras em breve PE Notícias

As empresas aéreas que operam jatos maiores, como Boeing 737 e Airbus A320, seguem autorizadas a vender passagens de e para Fernando de Noronha, com operações a partir de abril. É o que está disposto na Resolução nº 440/2017 da Anac, que diz não haver impeditivo regulatório às empresas aéreas que comercializem bilhetes nesses trechos a partir de abril, respeitando as condições de infraestrutura dos aeroportos envolvidos e realizados os respectivos registros no sistema SIROS da Agência Nacional de Aviação Civil.

Atualmente, apenas aeronaves menores, como o ATR turboélice, estão autorizadas a operar no aeroporto de Noronha. No Brasil, Azul e Voepass operam esses modelos. A restrição para jatos maiores foi imposta em outubro de 2022, quando o aeródromo iniciou uma série de reparos na pista e em alguns sistemas operacionais.

“Após interlocuções e visitas técnicas envolvendo Anac, operador aeroportuário e empresas aéreas, concluiu-se que a partir de abril de 2025 o Aeroporto de Fernando de Noronha poderá retomar as operações comerciais com aeronaves a jato, desde que as obras de revitalização estejam concluídas e homologadas pela Agência” disse a Anac ao blog.

Às 9 da manhã desta quarta-feira (19) o governo de Pernambuco irá se reunir com as companhias aéreas para discutir os detalhes da retomada das operações com os aviões maiores, iniciativa de interesse das empresas que operam esses jatos, como Gol, LATAM e a própria Azul.

A Gol anunciou a retomada das vendas nos últimos dias, enquanto a Latam optou por aguardar as novas diretrizes das autoridades antes de voltar a negociar os bilhetes.

