Aeroporto da Pampulha é o mais movimentado do país em aviação executiva Relatório do DECEA aponta liderança no aeródromo mineiro em número de pousos e decolagens de aeronaves como jatinhos e turboélices Luiz Fara Monteiro 24/07/2025 - 17h59

Vista aérea do Aeroporto da Pampulha Divulgação Motiva

O Aeroporto da Pampulha, administrado pela Motiva, encerrou o primeiro semestre de 2025 consolidando sua posição como um dos principais centros de aviação geral do país, além de liderar a movimentação de aeronaves de asa fixa (como jatinhos e turboélices, por exemplo).

De acordo com o Relatório Comparativo de Tráfego Aéreo dos 100 Aeródromos, produzido pelo Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA), unidade subordinada ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), entre janeiro e junho foram registradas cerca de 28 mil movimentações de aviação geral no aeroporto, número que o coloca entre os três mais movimentados do Brasil nesse segmento.

No caso das aeronaves de asa fixa, foram 22.770 movimentações no período, o maior número entre os aeroportos monitorados. O resultado reforça o papel da Pampulha como um dos aeroportos mais relevantes para a aviação executiva no país. Esse desempenho destaca a sua localização estratégica, além de uma infraestrutura preparada para esse tipo de operação.

“Sabemos da importância estratégica do Aeroporto da Pampulha para a aviação geral no país e estamos constantemente avaliando melhorias que possam fortalecer ainda mais essa operação reforçando nosso compromisso com o crescimento e a qualidade dos serviços prestados”, declara Marcius Moreno, Diretor de Operações da Motiva Aeroportos, empresa que administra Pampulha.

O gerente do Aeroporto da Pampulha, Maurício Alves, lembra que o aeródromo é base para mais de 30 hangares de importantes players da aviação executiva no Brasil, entre eles Líder Aviação, HBR Aviação e Black Aviação. O terminal também conta com outros hangares que oferecem serviços como manutenção, hangaragem e táxi aéreo.

“Esse resultado reflete o trabalho diário das equipes que atuam na Pampulha e o alinhamento com as necessidades da aviação executiva. Estamos atentos às demandas dos operadores e seguimos focados em garantir eficiência, segurança e agilidade nas operações”, afirma Maurício.

Sobre o Aeroporto da Pampulha: Localizado em Belo Horizonte (MG), com tradição e importância histórica para a aviação nacional, é o terceiro com maior número de pousos e decolagens da Aviação Executiva do Brasil. Está sob administração da Motiva desde maio de 2022.

