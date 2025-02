Aeroporto de Petrolina realiza operação especial para receber ararinhas-azuis direto da Alemanha Voo com 41 passageiras especiais desembarcou no sertão pernambucano, terça-feira (28) Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/01/2025 - 18h27 (Atualizado em 30/01/2025 - 18h27 ) twitter

Transporte das aves foi realizada em parceria com o IBAMA CCR Aeroportos

O Aeroporto de Petrolina (PNZ), administrado pela CCR Aeroportos, realizou, terça-feira (28), uma operação especial para receber 41 ararinhas-azuis vindas da Alemanha. A chegada das aves é um marco para a preservação da biodiversidade na região de Curaçá, Bahia, habitat natural da espécie, e consolida o compromisso conjunto de diferentes organizações para garantir a sobrevivência da espécie, que chegou a ser extinta da natureza nos anos 2000.

Jamerson Vasconcelos, gerente do aeroporto, explica que, para a operação de importação das aves, foi necessária uma cuidadosa e criteriosa preparação prévia. “Para recebermos essas passageiras mais que especiais, nos preparamos ao longo das últimas semanas para atender, juntamente com os demais órgãos envolvidos, todos os requisitos de documentações e procedimentos acordados entre as autoridades brasileiras e alemãs. Para nós, que compomos a administração do Aeroporto de Petrolina, é uma honra poder servir em prol de uma causa tão importante para nossa fauna”, pontua.

Ararinhas-azuis, direto da Alemanha

As aves chegaram a bordo de uma aeronave EMBRAER Lineage 1000 (Embraer 190), por volta de meio-dia desta quarta-feira, em 11 caixas, sendo 10 caixas com 4 aves e 1 caixa com uma ave. Elas foram transferidas diretamente da aeronave para as vans de transporte em direção ao Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão), onde será feita a quarentena. “Além de toda operação de pátio, também disponibilizamos uma sala com wi-fi para a Polícia Federal realizar o registro de entrada no país e verificação da bagagem dos passageiros que vieram junto com as ararinhas, e garantimos que todo lixo oriundo da aeronave fosse incinerado. Tudo pensado e estruturado para agilizar a transferência das ararinhas em segurança”, completou Jamerson Vasconcelos.

Toda a operação de transporte das aves foi realizada em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão), o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (ADAGRO) e contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), CCR Aeroportos e ICMBio. A ação é uma realização da Association for the Conservation of Threatened Parrots (ACTP), do Zoological, Rescue and Rehabilitation Center, da Índia (GZRRC) e da BlueSky, reforçando os esforços globais para a conservação dessa espécie emblemática.

Este foi o segundo procedimento de transferência internacional para o Criadouro Científico para Fins Conservacionistas do Projeto de Reintrodução da Ararinha-azul, localizado em Curaçá-BA, sob responsabilidade técnica da BlueSky. A primeira importação foi feita em 2020, quando 52 aves foram trazidas. Em 2022, foram reintroduzidas 20 ararinhas de volta à caatinga. Essas aves se adaptaram bem e, apesar de terem ocorrido perdas por questões naturais, 7 filhotes nasceram, o que comprova o sucesso do projeto. Além da importação de aves, o Criadouro recebeu em 2023 mais 8 aves oriundas de um criadouro em Minas Gerais.

