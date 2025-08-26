Aeroporto de Presidente Prudente realiza simulado de emergência aeronáutica
Treinamento mobiliza comunidade aeroportuária e equipes externas para reforçar resposta a acidentes com múltiplas vítimas
Reforçando seu compromisso com a segurança operacional e a preparação contínua da comunidade aeroportuária, a ASP – Aeroportos Paulistas promoveu, neste domingo (24), um Exercício Simulado de Emergência Aeronáutica (ESEA) no Aeroporto Estadual de Presidente Prudente.
O treinamento reproduziu o cenário de uma excursão de pista durante o pouso, resultando em 55 vítimas fictícias. A partir desta simulação, foram testados, de forma coordenada, procedimentos que abrangem desde o combate inicial às chamas e o resgate imediato dos ocupantes da aeronave até a triagem, o atendimento pré-hospitalar e a evacuação da área de risco.
A realização do exercício atende às diretrizes do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC 153), aplicável a aeroportos das classes II, III e IV, que estabelece a obrigatoriedade de avaliações periódicas dos Planos de Emergência em Aeródromo (PLEM). A atividade também incluiu a verificação do PAFAVIDA (Plano de Auxílio a Familiares de Vítimas de Acidentes Aéreos), etapa que contempla a ativação de centros para recepção de familiares, sobreviventes e imprensa, garantindo privacidade, segurança e suporte emocional durante situações críticas.
De acordo com João Paulo Neves, coordenador geral da ASP, o exercício reflete, de forma realista, a importância da preparação integrada. “Treinamentos como este são fundamentais para que possamos assegurar respostas rápidas, eficazes e alinhadas entre todos os envolvidos em um eventual cenário crítico. A atividade vai
além de um requisito regulatório, pois reafirma nosso compromisso com a segurança, a valorização da vida e a confiança de passageiros e colaboradores que utilizam ou atuam em nossos aeroportos. Além do simulado realizado neste domingo em Presidente Prudente, concluímos recentemente as atividades nos aeroportos de São José do Rio Preto e Araçatuba, consolidando essa prática como parte da cultura da ASP”, afirma.
A ação contou com o apoio de uma série de entidades, como a Liga do Trauma e Cirurgia de Emergência FAMEPP – UNOESTE, Liga Acadêmica de Cirurgia de Emergência e Medicina Intensiva, Liga Acadêmica de Cirurgia Experimental, São Francisco Resgate e diversas entidades apoiadoras, como Corpo de Bombeiros,
Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Defesa Civil, GRAU, SAME, SEMOB, Santa Casa, HRPP, UPA Ana Jacinta, UNIMED, CENEMED, CART, DER, NAV Brasil, Aeroclube, companhias aéreas e Secretaria Municipal de Saúde.
Além de avaliar protocolos e tempos de resposta, o exercício proporcionou a integração prática entre concessionária, órgãos públicos e instituições de ensino, que atuaram com voluntários caracterizados como vítimas. O realismo da operação possibilitou que as equipes vivenciassem condições semelhantes às de uma ocorrência real, permitindo uma avaliação minuciosa dos procedimentos e reforçando a busca pela excelência nos serviços prestados pelo aeroporto e pelas entidades do município.
