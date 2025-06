Aeroporto de São Luís conta com nova rota para o Rio de Janeiro Voo direto para o Aeroporto Galeão é operado pela companhia Gol e terá 196 voos até o mês de outubro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/06/2025 - 17h46 (Atualizado em 30/06/2025 - 17h46 ) twitter

Aeroporto de São Luís (MA): nova rota para o Galeão Divulgação

Neste mês de junho, o Aeroporto de São Luís – Marechal Cunha Machado, administrado pela Motiva, passou a contar com uma nova rota para o Rio de Janeiro, com destino ao Aeroporto do Galeão. A operação, feita pela companhia Gol, espera movimentar cerca de 36.456 assentos até o dia 25 de outubro.

A novidade, que terá 196 voos durante o período, tem como objetivo trazer mais facilidade e conectividade entre a capital maranhense e a cidade maravilhosa, o que resulta em mais agilidade e eficiência para os passageiros que acessam ambos os destinos, além de atender à procura da alta temporada junto à demanda pelas viagens aos Lençóis Maranhenses.

Para Socorro Araújo,secretária de Estado do Turismodo Maranhão, essa nova conexão contribuirá com o turismo e o desenvolvimento econômico regional.“Este incremento é resultado de um trabalho de parceria e diálogo entre as instituições e empresas aéreas feito continuamente. Os voos fortalecem o destino, aumentam o número de turistas, criando empregos e oportunidades de renda para a nossa população. O Governo do Estado também investe na promoção e divulgação do destino para que a demanda seja crescente no São João, e o mais desafiador, ao longo de todo o ano!“, pontua a executiva.

