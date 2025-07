Aeroporto Internacional de Belém encerra 1º semestre de 2025 com fluxo de quase 2 milhões de passageiros Empreendimento atendeu 1.967.313 passageiros, registrando novo recorde Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2025 - 12h54 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h54 ) twitter

Terminal tem gestão da Norte da Amazônia Airports (NOA) Divulgação NOA

O Aeroporto Internacional de Belém continua registrando novos recordes no fluxo de viajantes e de operações comerciais. Após atingir a maior movimentação anual de sua história em 2024, com 4,1 milhões de passageiros atendidos, o maior terminal aéreo da região Norte acaba de alcançar um novo patamar.

Somente no 1º semestre de 2025, o empreendimento atendeu 1.967.313 passageiros, entre desembarques, embarques e conexões, em mais de 16 mil voos domésticos e internacionais, o que configura o melhor resultado da movimentação histórica do Aeroporto Júlio Cezar Ribeiro - Val-de-Cans para o período analisado. Os números atuais representam crescimento de 1,4% em comparação aos seis primeiros meses de 2024, quando foram contabilizados 1.939.641 embarques e desembarques.

Na visão de Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da NOA, os resultados evidenciam o papel estratégico de Belém como porta de entrada da Amazônia e hub de conexão para o turismo e os negócios na região. “Estamos muito satisfeitos com o crescimento consistente do número de passageiros e de voos. Desde que assumimos a gestão do Aeroporto Internacional de Belém, em setembro de 2023, temos atuado com foco em elevar a satisfação dos clientes, especialmente por meio da modernização do empreendimento, a maior transformação de sua história. A estrutura renovada o posiciona de forma mais competitiva para atrair novas opções de voos domésticos e internacionais. A prova disso é que, no último mês, tivemos o orgulho de participar da inauguração da rota fixa entre Belém e Miami, nos Estados Unidos, operada pela Gol. A expectativa é de que tenhamos ainda mais visitantes nos próximos meses, diante da realização de grandes eventos, como o Círio de Nazaré e a COP30″, avalia.

COM AVANÇO DAS OBRAS, NOVOS ESPAÇOS JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS

‌



Desde o segundo semestre de 2024, o Aeroporto Internacional de Belém vem passando por obras de modernização executadas pela NOA. Investimentos próprios da ordem de R$450 milhões estão transformando por completo a experiência dos turistas e paraenses que utilizam o empreendimento, além de permitir deslocamentos mais confortáveis e eficientes para os milhares de participantes da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém.

Entre as diversas melhorias que estão sendo implementadas, os passageiros já podem usufruir de alguns espaços renovados. Seja no setor do embarque remoto, que teve seu espaço ampliado em 214%, ou na nova sala de embarque internacional, que conta com uma unidade recém-inaugurada da Sala VIP W Premium Lounge, os viajantes ganharam mais conforto e fluidez em seus deslocamentos.

‌



Já os sanitários, que foram completamente reformados e oferecem mais acessibilidade, também dispõem de espaços família, fraldários e áreas para amamentação. As unidades já inauguradas se encontram disponíveis em diversos pontos do terminal de passageiros, tanto na área restrita quanto na área pública (saguão do aeroporto).

Nos próximos meses, após a finalização das intervenções, as áreas de embarque estarão quase triplicadas, com aumento de 1.593 m² para 4.303 m². No saguão principal, a área pública será ampliada em cerca de 20% e completamente remodelada para otimizar o fluxo de passageiros, além de oferecer mais espaço para o atendimento das companhias aéreas.

‌



De acordo com Artur Costa, diretor-financeiro da NOA, as ampliações também vão beneficiar a oferta de novas opções de compras e serviços. “Com a criação de dois novos mezaninos no saguão principal, teremos uma ampliação completa do setor de embarque, o que vai permitir uma expansão de 45% das áreas comerciais - além de uma nova praça de alimentação e novos espaços para os empreendimentos parceiros. Até agora, já inauguramos uma nova unidade da Sala VIP W Lounge e outra do Frans Café, localizada na área pública. Isso reflete o compromisso da NOA na diversificação do mix comercial para a comodidade dos passageiros”, pontua.

Visando a sustentabilidade, as melhorias incluem modernização dos sistemas de climatização e de iluminação, com equipamentos que permitam menor consumo, além do abastecimento de energia por fontes 100% renováveis. As instalações também receberão nova comunicação visual e novos mobiliários.

MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES

Para incremento da segurança e eficiência operacional, o número de posições para estacionamento de aeronaves será ampliado com a construção de um novo pátio, enquanto as cabeceiras 20 e 24 receberão a implantação de PAPI (do inglês, Precision Approach Path Indicator). Outras melhorias envolvem a restauração dos pavimentos do pátio, de taxiways e da pista de pouso e decolagem (PPD), modernização e automação do balizamento noturno, revitalização da sinalização horizontal, além da modernização do ALS (Approach Light Systems) na cabeceira 06, qualificando ainda mais o empreendimento para atrair novos voos.

Para melhorar o conforto dos passageiros, a NOA vai aperfeiçoar o fluxo de veículos e de pedestres na área externa do terminal, ampliando o espaço em cerca de 60%, o que vai garantir mais segurança e tranquilidade no acesso ao empreendimento.

