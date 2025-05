Aeroporto Internacional de Belém ganhará hotel com infraestrutura para a COP 30 Contrato celebrado nesta semana viabiliza área para o futuro Hotel Amazon Hub, localizado a poucos metros do terminal e que contará com 148 quartos, sendo 74 já disponíveis para a COP30 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/05/2025 - 18h59 (Atualizado em 20/05/2025 - 18h59 ) twitter

Aeroporto Internacional de Belém: qualificação do complexo aeroportuário Gabriel Magacho

Sob a gestão da Norte da Amazônia Airports (NOA), o Aeroporto Internacional de Belém anuncia um avanço em sua estratégia de qualificação do complexo aeroportuário. A concessionária celebrou contrato para a implantação do Hotel Amazon Hub, que será construído em uma área de 5.500 m² no sítio patrimonial do aeroporto e contará com 148 quartos, em um conceito que une conforto, tecnologia e conveniência - reforçando o compromisso da NOA com a excelência no atendimento aos passageiros e com o desenvolvimento da economia regional.

Com investimentos na ordem de R$41 milhões, o projeto será executado em três etapas. A primeira delas prevê a entrega de 74 acomodações, que contarão com 144 leitos, e estará disponível para o atendimento aos visitantes da COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), que acontecerá em Belém em novembro de 2025. A edificação já existente, localizada a poucos metros do terminal de passageiros, não possuía uso desde antes da assunção da concessionária. Com a parceria, a estrutura será completamente requalificada e adaptada para uso hoteleiro, com espaços para pequenas reuniões, sistema de autoatendimento e vending machines, além de lavanderia e estacionamento.

Na segunda etapa, prevista para ser concluída até o final de 2026, uma nova área será construída ao lado da infraestrutura existente, onde será inaugurado um hub de eventos com capacidade para até 300 pessoas, voltado ao público de negócios. Já a terceira etapa prevê a construção de mais quatro pavimentos, que ampliarão a oferta do hotel em mais 74 quartos até o final de 2027, concluindo as 148 acomodações e reforçando o papel do aeroporto como ponto de conexão, conveniência e hospitalidade.

‌



De acordo com Artur Thiago Costa, diretor financeiro da NOA, a implantação do hotel reforça a estratégia da concessionária de transformar o entorno do Aeroporto Internacional de Belém em um polo completo para a oferta de produtos e serviços. “Mais do que garantir operações aéreas com segurança e eficiência, nosso objetivo é desenvolver o entorno aeroportuário como um centro integrado de negócios, hospitalidade e conveniência. A chegada do Hotel Amazon Hub contribui diretamente para a preparação da cidade para a COP 30, seja por consolidar os avanços no processo de modernização do aeroporto, tanto em suas instalações quanto na infraestrutura operacional, quanto por ampliar a oferta de serviços aos passageiros e impulsionar a economia local da capital paraense”, destaca.

Localizado em frente ao estacionamento de veículos do Aeroporto Internacional de Belém, o espaço destinado ao hotel passará por um processo de requalificação conduzido pela Premium G&S, empresa responsável pelo empreendimento. Com localização estratégica, o novo equipamento trará mais conveniência aos clientes do aeroporto e desempenhará um papel fundamental no receptivo de visitantes durante a COP 30.

‌



“A implantação do hotel marca o início de um processo estruturado de desenvolvimento do entorno do Aeroporto Internacional de Belém, alinhado à nossa estratégia de impulsionar um polo de conexões, serviços e negócios para a capital paraense. Para isso, desenvolvemos um estudo aprofundado para o desenvolvimento urbano e inovação sustentável da região, que é o Masterplan. Com esse diagnóstico, identificamos o potencial dessa área para a hotelaria. Como principal aeroporto da região norte, temos o compromisso de ir além das operações aéreas, impulsionando a economia local, gerando emprego e renda e qualificando ainda mais a experiência dos nossos clientes”, finaliza Artur.

Nova era para a mobilidade aérea em Belém

‌



Além dos avanços para o desenvolvimento do complexo aeroportuário, o Aeroporto Internacional de Belém está prestes a iniciar uma nova fase para a mobilidade aérea de quem embarca e desembarca na capital paraense. Com investimentos próprios da ordem de R$450 milhões, a NOA está executando obras de modernização do Terminal de Passageiros e intervenções que contemplam toda a infraestrutura operacional do aeroporto. Essas ações, iniciadas no segundo semestre do ano passado, integram as melhorias previstas na Fase 1-B do contrato de concessão.

Com as intervenções, as áreas de embarque serão quase triplicadas, saltando de 1.593 m² para 4.303 m². Por meio da criação de dois novos mezaninos no saguão principal, o primeiro pavimento será ampliado para 3.380 m², possibilitando benefícios que vão desde maior agilidade para o processo de inspeção de segurança até mais conforto na espera pelo voo, com a disponibilidade de uma nova praça de alimentação e a modernização dos sistemas de climatização, iluminação e abastecimento elétrico, que será realizado por fontes 100% renováveis.Para incremento da segurança e eficiência operacional, o número de posições para estacionamento de aeronaves será ampliado com a construção de um novo pátio, enquanto as cabeceiras 20 e 24 receberão a implantação de PAPI (do inglês, Precision Approach Path Indicator). Outras melhorias envolvem a restauração dos pavimentos do pátio, de taxiways e da pista de pouso e decolagem (PPD), modernização e automação do balizamento noturno, revitalização da sinalização horizontal, além da modernização do ALS (Approach Light Systems) na cabeceira 06.

Para Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da NOA, a execução das obras representa uma nova fase para o modal aéreo no norte do país. “Sabemos o quanto essas melhorias são esperadas pela região e, por isso, desenvolvemos um projeto que trará avanços significativos em infraestrutura e qualidade no atendimento aos clientes. Essas intervenções são um passo essencial para a mobilidade no Pará, especialmente em um ano tão importante, com a realização da COP30. Ao oferecer uma infraestrutura moderna, segura e confortável, avançamos não apenas na experiência do passageiro, mas também tornamos o aeroporto mais qualificado para receber novos parceiros comerciais e atrair novos voos, colaborando de forma integrada para alavancar o turismo e a economia da região”, conclui Migliorini.

Sobre a Norte da Amazônia Airports (NOA)

A Norte da Amazônia Airports (NOA), uma empresa marcada pelo DNA de liderança e eficiência da Dix Empreendimentos e da Socicam, é responsável pela operação dos aeroportos internacionais de Belém-PA e de Macapá-AP.

