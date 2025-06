Aeroporto Internacional de Macapá inaugura primeira sala VIP Novo espaço amplia a oferta de comodidade e conveniência aos passageiros Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 30/06/2025 - 17h57 ) twitter

The Lounge Macapá dispõe de espaços dedicados para descanso Divulgação

O Aeroporto Internacional de Macapá celebra a chegada de sua primeira sala VIP, um novo empreendimento comercial que amplia a oferta de comodidade e conveniência aos passageiros. Inaugurada nesta quarta-feira (25), o The Lounge Macapá eleva o padrão de conforto no terminal, oferecendo uma experiência diferenciada durante o tempo de espera para embarque na capital amapaense. O terminal tem gestão da Norte da Amazônia Airports (NOA).

Com capacidade para até 45 visitantes simultâneos, o The Lounge Macapá dispõe de espaços dedicados para descanso e lazer de crianças, business center com pontos de energia e internet para os viajantes de negócios, além de um buffet dedicado, opções à la carte e diversas bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

O acesso à sala VIP é possível por meio dos convênios Priority Pass e LoungeKey, além da opção de entrada com pagamento avulso no valor de R$ 175, sem limite de tempo de permanência. O espaço funciona das 10h às 18h e das 22h às 6h, alinhado aos períodos de operação de voos comerciais.

De acordo com Artur Costa, diretor-financeiro da NOA, a novidade representa o compromisso da concessionária em ampliar a diversidade do mix comercial do empreendimento. “A inauguração da sala VIP The Lounge é motivo de grande satisfação para toda a equipe da NOA, por representar mais um passo concreto na qualificação da experiência oferecida aos nossos passageiros. Estamos trabalhando continuamente para atrair novos empreendimentos ao Aeroporto Internacional de Macapá, e essa entrega marca o início de uma nova fase, com outras melhorias que em breve serão apresentadas aos clientes”, destaca.

Para Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da NOA, a recente inauguração demonstra o compromisso da concessionária em promover o que há de melhor quando o assunto é infraestrutura de transporte aéreo. “A chegada do The Lounge simboliza mais um avanço entre as inúmeras melhorias que a NOA está implementando de forma contínua no Aeroporto Internacional de Macapá. Além das novidades comerciais, reafirmamos a excelência de nossa gestão com a recente conquista da Certificação Operacional da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Na prática, um aeroporto certificado é aquele cuja segurança e excelência operacional são atestadas pela agência reguladora”, destaca.

O executivo também ressalta que o resultado da atual gestão supera as exigências previstas pela concessão. “O contrato estabelecia a meta de habilitar o aeroporto para operações com aeronaves código 3C. Com investimentos adicionais da NOA, o Aeroporto Internacional de Macapá está apto a receber voos diurnos e noturnos com aeronaves de porte superior, código 4C, incluindo equipamentos como o Airbus A321 e o Boeing 737-800 MAX, que estão entre os maiores modelos utilizados pela aviação doméstica brasileira”.

É importante destacar que a NOA conduz um plano de execução de investimentos em estrita conformidade com o contrato de concessão, promovendo avanços significativos em segurança, eficiência das operações e qualidade das instalações. A conquista da certificação valida a eficácia das ações implementadas e os resultados positivos desse planejamento.

