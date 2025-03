Alemanha tem mais de 2.600 voos cancelados por conta da greve nacional em aeroportos Número pode chegar a 3400. Paralisação desta segunda-feira tem duração prevista de 24 horas e já conta com uma das maiores adesões Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 10/03/2025 - 18h58 (Atualizado em 10/03/2025 - 19h06 ) twitter

Frankfurt e Munique são alguns dos terminais afetados Skift

A greve generalizada nos principais aeroportos da Alemanha , marcada para hoje e anunciada semana passada aqui no blog, causou graves interrupções nos voos programados para hoje. A paralisação atinge 13 aeroportos diferentes. Na tarde de segunda-feira, os maiores terminais do país foram afetados, incluindo Berlim, Hamburgo, Hanover, Bremen, Dusseldorf, Dortmund, Colônia/Bonn, Leipzig/Halle e Stuttgart, além dos principais hubs da Lufthansa em Frankfurt e Munique. As reivindicações dos trabalhadores incluem um aumento mínimo de 8% nos salários, além de mudanças nas escalas de trabalho.

De acordo com dados do Flightradar24 , mais de 2.600 voos foram cancelados, incluindo todas as partidas programadas de Berlim.

Para Frankfurt, 1.054 das 1.116 decolagens e pousos programados para segunda-feira foram cancelados, afetando um total de cerca de 150.000 passageiros. De acordo com o porta-voz, houve apenas algumas chegadas. De acordo com o controle de tráfego aéreo alemão, cerca de 6.000 voos ocorrem diariamente em aeroportos alemães, com outros 3.000 passando pelo espaço aéreo do país. O total de voos cancelados pode chegar a 3.400, afetando 510.000 passageiros, prevê estimativas da associação aeroportuária ADV.

‌



A Lufthansa é a companhia aérea mais afetada, com 962 cancelamentos, assim como 252 em sua subsidiária de lazer de curta distância Eurowings. A transportadora de baixo custo Ryanair cancelou 131 voos, enquanto a easyJet descartou 88.

O sindicato Verdi, que representa os trabalhadores do setor público, convocou a greve em uma longa disputa sobre salários e condições. Funcionários de terra e segurança estão entre outros membros do sindicato que pararam. A ação de 24 horas deve terminar à meia-noite de terça-feira, no entanto, é provável que haja interrupção indireta, informa o Skift.

‌



Uma ‘Greve Desproporcional’

Todas as 143 partidas e quase metade das chegadas no Aeroporto de Hamburgo foram canceladas na segunda-feira.

“Esta greve desproporcional está afetando muitas pessoas não envolvidas, algumas das quais estavam economizando para suas férias há muito tempo ou queriam ver seus amigos e parentes novamente depois de muito tempo”, disse a porta-voz do aeroporto, Janet Niemeyer.

‌



A interrupção nacional na segunda-feira seguiu uma greve de última hora em Hamburgo no domingo. A ação inesperada resultou no fechamento do aeroporto da cidade durante o dia todo.

Enquanto isso, a Fraport – operadora do Aeroporto de Frankfurt – aconselhou todos os passageiros partindo a não viajarem para seus terminais. “Todos os serviços essenciais para manter as operações de voo completas serão suspensos durante o período de greve. Como resultado, os passageiros originários partindo de Frankfurt não poderão pegar seus voos”, disse a Fraport.

O operador do aeroporto disse que passageiros em trânsito também provavelmente seriam afetados, com apenas os “serviços aeroportuários mais essenciais” fornecidos. Somente na segunda-feira, mais de 150.000 passageiros deveriam passar pelo aeroporto a bordo de aproximadamente 1.170 voos.

O Impacto Econômico

Ralph Beisel, diretor administrativo da associação comercial de aeroportos alemã ADV, pediu a Verdi e aos políticos que trabalhassem para encontrar um acordo. “O dano econômico causado por tais greves é imenso e afeta não apenas a indústria da aviação, mas toda a economia, e isso em uma situação econômica já extremamente tensa.”

Um porta-voz da Lufthansa disse à Skift que o número exato de voos afetados ainda não estava disponível, mas confirmou que “as operações de voo nos aeroportos individuais na Alemanha estão parcial ou completamente restritas”.

A greve de segunda-feira não tem relação com uma grande disputa no ano passado que paralisou as operações da Lufthansa e custou mais de € 350 milhões (US$ 373 milhões).

O porta-voz acrescentou que o foco da empresa é estabilizar sua operação após a paralisação. “Todos os preparativos já estão sendo feitos para isso, incluindo o posicionamento apropriado das aeronaves e o ajuste das escalas de serviço. No entanto, não se pode descartar que ainda possa haver cancelamentos ou atrasos isolados de voos devido à gravidade da greve da Verdi na terça-feira.”

O negociador sindical do Verdi, Wolfgang Pieper, deu a entender que a ação de segunda-feira poderia ser respondida com mais paralisações se não houver progresso. “Com suas greves de advertência na segunda-feira, os funcionários mostrarão que estão falando sério sobre melhorar suas condições de trabalho.”

Uma declaração do Verdi acrescentou que “os empregadores são chamados a continuar as negociações de forma construtiva para evitar novas greves e encerrar a disputa salarial antes da Páscoa”.

A próxima rodada de negociações formais está marcada para 26 e 27 de março.

