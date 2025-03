Aeroportos da Alemanha serão atingidos por greve de 24 horas na segunda-feira Sindicato convocou funcionários do setor público e de assistência em terra para uma paralisação Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/03/2025 - 08h37 (Atualizado em 07/03/2025 - 08h37 ) twitter

Aeroporto de Frankfurt será um dos atingidos pela greve na Alemanha Divulgação Frankfurt Airport

Com os dois aeroportos mais movimentados do país — Frankfurt e Munique — programados para operar 2.000 voos, autoridades do setor de transporte da Alemanha se preparam para enfrentar uma paralisação de 24 horas na próxima segunda-feira (10) convocada pelo Sindicato Verdi, segundo maior sindicato do país, fundado em 2001.

Em comunicado, o sindicato alertou que os passageiros devem se preparar para grandes restrições em partidas e chegadas, incluindo cancelamentos de voos.

A associação de operadores de aeroportos da Alemanha, ADV, disse que os planos de viagem de centenas de milhares de pessoas seriam interrompidos. O curto prazo também significa que “os passageiros dificilmente terão a chance de encontrar rotas alternativas”, noticia a Reuters.

Praticamente todos os aeroportos da Alemanha serão afetados pela greve de 24 horas na segunda-feira, provavelmente afetando centenas de milhares de passageiros.

A greve planejada marca uma grande escalada nas negociações depois que o Verdi organizou várias greves em alguns aeroportos na Alemanha, incluindo uma greve de dois dias em Munique, no mês passado.

