American Airlines ampliará seu serviço sazonal de verão para São Paulo

Para a temporada de verão, a companhia operará até 10 voos diários do Brasil para os EUA Lucas Batista

A partir de 3 de dezembro, a American irá reforçar sua presença no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos (GRU) com voos adicionais para seu hub em Dallas-Fort Worth (DFW), chegando a até 10 voos semanais nesta rota.

A companhia operará um voo diário para DFW com um Boeing 787-9, com capacidade para 285 passageiros, além de três voos semanais adicionais às segundas, quintas e sábados com um Boeing 787-8, que comporta até 234 passageiros.

“Estamos muito felizes em reforçar ainda mais nossa presença em São Paulo, com a operação de 10 voos semanais para nosso hub em Dallas-Fort Worth durante a alta temporada de verão,” afirmou Alexandre Cavalcanti, diretor de Vendas para a América do Sul da American Airlines. “Esse aumento na oferta proporciona aos viajantes de São Paulo ainda mais opções convenientes de conexão pelo nosso maior hub, o DFW, e para além dele.” Com essas frequências adicionais, a American operará até seis voos diários durante a alta temporada entre São Paulo e três destinos nos Estados Unidos, incluindo até dois voos diários para DFW, três voos diários para Miami (MIA) e um voo diário para Nova York (JFK).

‌



Durante a temporada de férias de 2025-2026, a American aumentará sua operação em São Paulo em 8,7% e sua capacidade de assentos em 6,6%, em comparação com o mesmo período de 2024-2025.

A partir de DFW, os clientes têm acesso a mais de 925 voos diários, conectando o maior hub da companhia aérea com a Ásia, o Pacífico, a Europa, a América Latina, o Caribe, o Canadá e mais de 230 destinos.

‌



Voos de verão no Rio

Complementando a programação de verão da companhia aérea em GRU, a American planeja operar até quatro voos diários do Rio de Janeiro (GIG) para os EUA, incluindo dez voos semanais para MIA, serviço diário para JFK e até um voo diário para DFW.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.