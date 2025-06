Anac averigua situação de tripulantes do balão que caiu em Santa Catarina Agência acompanha os desdobramentos das investigações Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/06/2025 - 13h22 (Atualizado em 21/06/2025 - 13h22 ) twitter

Queda de balão tripulado em Santa Catarina Reprodução vídeo

A Agência Nacional de Aviação Civil divulgou uma nota sobre o acidente registrado na manhã deste sábado em Praia Grande, Santa Catarina, quando um balão de ar quente tripulado se incendiou e caiu, deixando 8 mortos e 13 sobreviventes.

Diz o comunicado:

“A Anac lamenta profundamente o acidente com o balão tripulado de ar quente ocorrido neste sábado, 21 de junho, em Praia Grande, Santa Catarina, e presta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.

A Agência está adotando as providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e da tripulação.

A Anac acompanha os desdobramentos das investigações."

Oito pessoas morreram após a queda de um balão em Santa Catarina. A aeronave, que transportava 21 pessoas, pegou fogo em pleno voo e o cesto despencou. O acidente aconteceu em Praia Grande, conhecida como a “Capadócia Brasileira”. Treze pessoas sobreviveram, mas o estado de saúde… pic.twitter.com/LkgtsSSbDX — Balanço Geral (@balancogeral) June 21, 2025

As causas do acidente são investigadas. Segundo apurado pela Polícia Civil de Santa Catarina, sobreviventes declararam que o fogo começou no cesto do balão, causado possivelmente por um maçarico. Ainda de acordo com com a Polícia Civil, quatro pessoas morreram carbonizadas no cesto da aeronave e outras quatro morreram em decorrência da queda.

