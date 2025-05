Anac suspende operações de transporte aéreo de carga dos Correios Determinação é motivada por falhas no cumprimento de normas sobre transporte irregular de produtos perigosos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/05/2025 - 19h34 (Atualizado em 31/05/2025 - 19h34 ) twitter

Avião da Total incendiado em Guarulhos em novembro de 2024

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determinou a suspensão das operações de transporte aéreo de cargas dos Correios a partir da próxima semana sob a alegação de falhas no cumprimento de normas de segurança para o transporte irregular de produtos perigosos. A informação publicada pelo Uol foi confirmada pelo blog na tarde de hoje (31).

A suspensão foi motivada, em parte, pelo acidente ocorrido em novembro do ano passado, quando um Boeing 737-400 da Total Linhas Aéreas se incendiou ainda na aproximação para pouso na pista 28L do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A aeronave, matrícula PS-TLB, havia decolado de Vitória, no Espírito Santo e cumpria o voo TTL5682.

O acidente é investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), mas ainda não há previsão para a apresentação do relatório com os fatores contribuintes ao incêndio. Os tripulantes deixaram a aeronave rapidamente e não se feriram com as chamas, que destruiu o Boeing. O alarme de fumaça no compartimento de carga principal do Boeing cargueiro soou com o avião ainda em voo. A suspeita recai sobre o transporte de uma carga com baterias de lítio na aeronave.

A decisão da Anac afeta as operações de transporte aéreo de cargas do Correios, operadas pela Total Linhas Aéreas e pela Sideral Linhas Aéreas, que são certificadas para esse tipo de transporte. As companhias aéreas aguardarão que os Correios se posicionem e se adequem às exigências da Anac.

O transporte de artigos perigosos em operações especiais de unidades aéreas públicas é regido pelo Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC nº 90). Em 1° de abril de 2016 a Anac proibiu o transporte de baterias de íon lítio como carga em aeronaves de passageiros em todo o território nacional. A proibição seguiu determinação da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI), que também determinou restrições para o transporte do material em aeronaves cargueiras.

Bateria de íon lítio (UN 3480) é o termo que representa pilhas e baterias recarregáveis, tais como aquelas encontradas em câmeras, telefones celulares, computadores portáteis, brinquedos de controle remoto, bicicletas elétricas, carros elétricos etc.

A proibição no transporte em aeronave de passageiros e as restrições em aeronaves cargueiras foram impostas pela OACI baseadas em testes realizados e após comunicados emitidos pelas três principais fabricantes de aviões (Airbus, Boeing e Embraer), que apontaram que as aeronaves não foram projetadas para combater o fogo proveniente de baterias de íon lítio (UN 3480). Os testes apontaram ainda que uma única bateria danificada ou em curto-circuito pode propagar combustão e comprometer as baterias adjacentes.

