ASP promove simulado de emergência aeronáutica no Aeroporto de Araçatuba

Exercício Simulado de Emergência Aeronáutica do Aeroporto de Araçatuba ASP – Aeroportos Paulistas

Reafirmando seu compromisso com a segurança operacional e a integridade de todos os que utilizam a infraestrutura aeroportuária sob sua gestão, a ASP – Aeroportos Paulistaspromoveu, na última quinta-feira (14), um Exercício Simulado de Emergência Aeronáutica (ESEA) no Aeroporto de Araçatuba.

A ação reproduziu com alto nível de realismo o cenário de um acidente aéreo envolvendo o pouso de emergência de uma aeronave com pane no trem de pouso, que culminou em uma colisão na área de pátio e gerou princípio de incêndio com múltiplas vítimas.

Ação reproduziu com alto nível de realismo o cenário de um acidente aéreo ASP – Aeroportos Paulistas

Nesta dinâmica, foi possível promover o preparo, garantindo que os Bombeiros do Aeródromo estejam tecnicamente aptos a atuar de forma ágil e coordenada até a chegada do atendimento especializado, ao mesmo tempo em que capacita equipes de salvamento e instituições de saúde para atender vítimas de um acidente aeronáutico. Foram testados, de maneira integrada, procedimentos que vão desde o combate às chamas e a retirada imediata dos passageiros até a triagem, incluindo os protocolos de atendimento pré-hospitalar e a evacuação segura da área de risco.

A realização do ESEA atende as diretrizes estabelecidas pelo Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC 153), aplicável a aeroportos das classes II, III e IV, e incluiu também o teste do PAFAVIDA (Plano de Auxílio a Familiares de Vítimas de Acidentes Aéreos). Essa etapa contempla a ativação de centros para recepção de familiares, sobreviventes e imprensa, garantindo privacidade, segurança e suporte emocional durante situações críticas.

Para João Paulo Neves, coordenador geral da ASP, o exercício traduz, na prática, a importância de um treinamento articulado para prestar serviços de excelência. “Treinamentos como este são essenciais para que, diante de um cenário real, possamos atuar com precisão, rapidez e sintonia entre todos os envolvidos. O exercício vai muito além de um requisito regulatório, e representa nosso comprometimento com a valorização da vida, da integridade e da confiança de todos os que transitam ou trabalham em nossos aeroportos”, afirma.

O exercício mobilizou amplo contingente de profissionais da comunidade aeroportuária e órgãos externos, incluindo a Seção Contraincêndio do Aeroporto Dario Guarita, Corpo de Bombeiros Militar, SAMU, Polícia Federal, Polícia Militar de São Paulo, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, companhias aéreas, instituições de ensino e entidades de apoio logístico, como o grupo Legendários.

Para conferir ainda mais realidade ao treinamento, alunos do Senac e da Faculdade UniSalesiano atuaram como voluntários caracterizados para interpretar vítimas, o que permitiu às equipes de resgate vivenciarem condições próximas às de uma ocorrência real.

Além de avaliar protocolos e tempos de resposta, a iniciativa promove a integração entre a concessionária, operadores aéreos e órgãos públicos de atendimento, consolidando o compromisso da ASP com a excelência nos serviços oferecidos à população e com a segurança em todas as fases da operação aeroportuária.

Sobre a ASP

A ASP - Aeroportos Paulistas é uma concessionária 100% brasileira, composta pela Socicam e pela Dix Empreendimentos. Pelo prazo de 30 anos, será responsável por serviços de ampliação, manutenção, operação e exploração dos complexos aeroportuários integrantes dos Blocos Noroeste do estado: São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Araçatuba, Barretos, Andradina, Dracena, Votuporanga, Assis, Penápolis, Tupã e Presidente Epitácio.

