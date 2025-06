Avianca amplia a cobertura da sua experiência Business Class para mais de 40 rotas internacionais Experiência estará disponível nas rota internacionais operadas com aviões Airbus A320 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/06/2025 - 15h39 (Atualizado em 25/06/2025 - 15h39 ) twitter

No âmbito da IATA Wings of Change Americas que desembarca em Bogotá entre 25 e 26 de junho, a Avianca anuncia que consolida sua oferta Business Class na região, alcançando uma cobertura de mais de 80 rotas internacionais com essa cabine. Essa expansão permite que os clientes da companhia aérea tenham acesso a uma experiência diferenciada que combina comodidade, atendimento preferencial e um serviço de bordo projetado para trajetos pelas Américas em aviões Airbus A320.

“Há um ano retomamos a experiência do Business Class em 11 rotas nos voos ao redor das Américas a partir de Bogotá. A resposta dos nossos passageiros foi imediata e, por isso, agregamos mais 23 rotas em dezembro. Hoje estou muito feliz porque estenderemos o serviço a todas as nossas rotas internacionais a partir de Bogotá, Medellín e San Salvador. Graças aos mais de 500.000 clientes que vêm depositando sua confiança escolhendo nosso produto Business Class, e também às equipes que tornaram essa operação possível”, afirmou Frederico Pedreira, CEO da Avianca. “Sem dúvida, é um sinal de que ouvimos nossos clientes e temos um modelo flexível para poder atender às necessidades de cada segmento, porque na Avianca, o céu é de todos”, acrescentou.

A experiência Business Class Américas inclui acesso aos assentos Premium, com reclinação e mais espaço nas três primeiras fileiras do avião, ponto de carregamento, acesso ao sistema de entretenimento Avianca on air a partir de dispositivos móveis e uma tarifa que inclui um artigo pessoal, uma bagagem de mão de até 10 kg e duas bagagens de até 32 kg cada. Também contempla benefícios exclusivos como trocas e reembolsos antes do voo, serviços prioritários (check-in, entrega e recepção de bagagem e embarque),acesso aos Avianca Lounges e acúmulo de dez milhas Lifemiles por cada dólar.

Os bilhetes para as rotas que incorporam a cabine Business Class estarão disponíveis para vendas a partir de agora no site avianca.com, no Contact Center, no aplicativo móvel e nas agências de viagem.

Rotas com Business Class a partir de 15 de setembro:

Entre Bogotá e os seguintes destinos: Dallas/Fort Worth, Tampa, San Juan de Puerto Rico,

Santo Domingo, Punta Cana, Cancún, Havana, Cidade de Guatelama, San José, Aruba, Curaçao, quito, Guayaquil, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Manaus e Cusco.

Entre Medellín e os seguintes destinos: Cidade do México, Miami, Fort Lauderdale, Cidade do Panamá, Cancún, San Juan de Puerto Rico, San José de Costa Rica, Punta Cana, Quito e Guayaquil.

e os seguintes destinos: Cidade do México, Miami, Fort Lauderdale, Cidade do Panamá, Cancún, San Juan de Puerto Rico, San José de Costa Rica, Punta Cana, Quito e Guayaquil. Entre San Salvador e os seguintes destinos: Toronto, Boston, Ontario-Los Angeles, Dallas/Fort Worth, Houston, Miami, Cancún, Cidade de Guatemala, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Managua, San José da Costa Rica, Quito e Guayaquil.

A partir de dezembro (rotas ativas para a temporada de fim de ano):

San Salvador-Orlando: a partir de 1º de dezembro.

San Salvador-Montreal: a partir de 2 de dezembro.

San Salvador-Chicago: a partir de 2 de dezembro.

San Salvador-Las Vegas: a partir de 4 de dezembro.

Medellín-Orlando: a partir de 3 de dezembro.

Desde o ano passado, a experiência Business Class Américas está disponível nas seguintes rotas:

Entre Bogotá e os seguintes destinos: Toronto, Montreal, Boston, Chicago, Nova York, Washington, Orlando, Fort Lauderdale, Miami, Cidade do México, Cidade do Panamá, Georgetown, Lima, São Paulo, Rio de Janeiro, Assunção, Buenos Aires (Ezeiza), Buenos Aires (Aeroparque), Córdoba, Montevideo e Santiago do Chile.

e os seguintes destinos: Toronto, Montreal, Boston, Chicago, Nova York, Washington, Orlando, Fort Lauderdale, Miami, Cidade do México, Cidade do Panamá, Georgetown, Lima, São Paulo, Rio de Janeiro, Assunção, Buenos Aires (Ezeiza), Buenos Aires (Aeroparque), Córdoba, Montevideo e Santiago do Chile. Entre Medellín e os seguintes destinos: Nova York, Lima, São Paulo, Buenos Aires (Ezeiza) e Santiago do Chile.

e os seguintes destinos: Nova York, Lima, São Paulo, Buenos Aires (Ezeiza) e Santiago do Chile. Entre San Salvador e os seguintes destinos: San Francisco, Los Angeles, Nova York, Washington, Cidade do México, Cidade do Panamá, Bogotá, Medellín e Lima.

