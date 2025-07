Avião arremete e evita colisão com aeronave em pista da Cidade do México Embraer 190 da Aeromexico passou sobre Boeing 737 da Delta, em ocorrência conhecida como ‘incursão de pista’ Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 22/07/2025 - 07h50 (Atualizado em 22/07/2025 - 08h53 ) twitter

Embraer 190 da Aeromexico: arremetida para evitar colisão com aeronave da Delta Air Lines André Du-pont via Wikimedia Commons

Um incidente que quase resultou em uma colisão entre aeronaves foi registrado na Cidade do México, quando um avião da Aeromexico precisou arremeter durante a aproximação para o pouso, por conta de um Boeing da Delta que ocupava a mesma pista para decolar. Esse tipo de ocorrência é chamada na aviação de “incursão de pista”, quando uma aeronave, veículo ou pessoa ocupa a pista sem autorização.

O caso foi registrado nesta segunda-feira (21) no Aeroporto Internacional da Cidade do México. De acordo com fontes, o voo AM1631 da Aeromexico proveniente de Aguascalientes se aproximava para pousar na pista 05R enquanto o Boeing 737–800 da Delta, que operava o voo DL590, ocupava a mesma pista e iniciava a corrida para decolar rumo a Atlanta, nos Estados Unidos.

A fonte não detalhou se a arremetida foi determinada pela torre ou se teria sido uma iniciativa da tripulação, ao avistar o Boeing na pista.

