Com 280 aeronaves, Boeing aumenta em 60% suas entregas no 1º semestre de 2025 Em junho a Boeing alcançou 60 entregas para aviação comercial, sendo 42 delas de aeronaves da família 737 MAX Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 08/07/2025 - 12h19 (Atualizado em 08/07/2025 - 12h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Boeing 737 MAX: 42 unidades entregues em junho Divulgação Boeing

Para atender à alta demanda por suas aeronaves, a Boeing segue firme em seu compromisso com a qualidade e a estabilidade na produção, buscando solidificar suas entregas. No primeiro semestre de 2025, a fabricante entregou 280 aeronaves a companhias aéreas, empresas de leasing e ao governo dos Estados Unidos, o que representa um crescimento de 60% em comparação com o mesmo período de 2024, quando foram registradas 175 entregas.

Apenas em junho, a Boeing alcançou 60 entregas para aviação comercial, sendo 42 delas de aeronaves da família 737 MAX, reforçando a popularidade deste modelo. Três destas foram entregues para companhias aéreas da América Latina: duas para a GOL Linhas Aéreas e uma para a Copa Airlines.

Entre janeiro e junho, a empresa registrou 668 pedidos de novas aeronaves, sendo 116 realizados apenas no último mês. Dentre os pedidos registrados em junho, 54 foram para aeronaves da família 737 MAX e 62 para o modelo 787, a maior aeronave da Boeing atualmente.

Saiba mais na página de Pedidos e Entregas da Boeing, neste link.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.