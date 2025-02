Avião da Delta para de ponta-cabeça na pista após pouso em Toronto Modelo Bombardier CRJ-900 procedente de Mineápolis perdeu as asas antes de parar na pista. Primeiras informações relatam 80 a bordo, sendo 15 feridos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/02/2025 - 19h00 (Atualizado em 17/02/2025 - 19h39 ) twitter

Bombardier CRJ-900: acidente em Toronto Reprodução redes sociais

Um jato regional modelo Bombardier CRJ-900 da Delta Air Lines sofreu um colapso ao pousar no Aeroporto Internacional Pearson de Toronto, no Canadá, nesta segunda-feira (17), proveniente de Mineápolis, nos Estados Unidos.

Antes de parar na pista 24R, a aeronave perdeu suas asas e parou de ponta-cabeça. Os dados de meteorologia da cidade revelam ventos fortes com rajadas de até 53 km/h (33 milhas) no momento do acidente, ocorrido às 14h13, horário local. A evacuação das 80 pessoas a bordo teria sido bem sucedida. De acordo com relatos da mídia regional, houve registro de 15 feridos, sendo 3 em estado crítico.

WATCH: Dramatic video recorded by passenger after Toronto plane crash pic.twitter.com/IsqeLC9nr2 — Breaking911 (@Breaking911) February 17, 2025

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra passageiros ainda de ponta-cabeça, evacuando a aeronave. A administração informou que suspendeu as operações no aeroporto. Voos que estavam em procedimento de aproximação tiveram que alternar para outras cidades.

Aeroporto de Toronto Pearson: neve na pista Reprodução

As primeiras informações, segundo o site CP24, davam conta de que 8 passageiros ficaram feridos. O voo envolvido foi o Delta 4819 de Minneapolis para Toronto, operado pela Endeavor Air para a Delta Connection, usando o modelo CRJ-900.

Em uma publicação nas redes sociais, a operadora do aeroporto disse que estava “ciente de um incidente ao pousar envolvendo um avião da Delta (Air Lines) chegando de Minneapolis”. De acordo com a publicação, equipes de emergência atenderam a ocorrência.

Toronto Pearson

Tempestades no Canadá

Tempestades de neve têm atingido o Canadá nos últimos dias, causando grandes interrupções nas viagens. No Aeroporto Internacional Toronto Pearson 243 voos foram adiados, sendo 98 deles com rotas para os Estados Unidos.

Entre as companhias aéreas mais afetadas, a Air Canada registou 33 cancelamentos (10% dos seus voos) e 104 atrasos (33%), enquanto seu parceiro regional a Jazz Aviation registou 29 cancelamentos (23%) e 34 atrasos (27%). A Air Canada Rouge relatou 8 cancelamentos (11%) e 22 atrasos (31%), enquanto A Porter Airlines enfrentou 7 cancelamentos (8%) e 19 atrasos (22%). WestJet, Republic Airways e diversas transportadoras internacionais também enfrentaram desafios operacionais.

