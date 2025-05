Avião em que Macron levou safanão da mulher custou R$ 1,1 bilhão Imagem da aeronave viralizou com a cena em que a primeira-dama Brigitte empurra o rosto do marido durante desembarque em viagem internacional Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/05/2025 - 11h27 (Atualizado em 26/05/2025 - 11h41 ) twitter

Avião presidencial da França: palco do constrangimento protagonizado pelo casal presidencial Milavreachaut.org

O avião presidencial francês utilizado nas viagens internacionais do presidente Emmanuel Macron virou notícia mundial com o fragrante da primeira-dama Brigitte dando um safanão no rosto do marido, durante desembarque em Hanói, no Vietnã. Ao descer as escadas do avião, Macron chega a estender o braço para a esposa, que o ignora e prefere se apoiar no corrimão.

Mesmo depois que as câmeras registraram o pega pra capar, a assessoria de Macron tentou desmentir o constrangimento. Mas a repercussão mundial fez o governo voltar atrás e admitir uma “chamaillerie”, um desentendimento passageiro.

A cena rara para um casal presidencial em público aconteceu no instante em que o chefe de Estado se preparava para desembarcar. Sem perceber que acontecia uma “DR” entre Macron e Brigitte no momento, o auxiliar da presidência francesa abriu a porta do avião, posicionando-se na lateral da saída, como manda o protocolo. Sem querer, acabou contribuindo com fotógrafos e cinegrafistas que, de longe, tiveram um ângulo limpo para registrar o entrevero.

A aeronave do governo é conhecida na França por Cotam Unité, indicativo da chamada do controle aéreo, utilizada quando Macron está a bordo. Cotam é a sigla para Comando de Transporte Aéreo Militar.

O Airbus A330-200, anteriormente operado pela Air Caraïbes para voos entre a França continental e Guadalupe, foi comprado por € 60 milhões e posteriormente adaptado para atender o chefe de Estado, com o custo total anunciado em € 176 milhões, ou cerca de R 1,1 bilhão.

Foram introduzidos novos sistemas de comunicação (20,5 milhões de euros), novos motores (23 milhões), cortinas motorizadas (300.000 euros), entre outras novidades. Fornos especiais foram instalados para grelhar alimentos, em vez de apenas aquecê-los, a um custo de 75.000 euros.

A modernização do A330-200 incluiu um sistema antimíssies, a exemplo do existente no Air Force One, dos Estados Unidos. Os sistemas de segurança exatos são desconhecidos do público devido a preocupações com a segurança.

