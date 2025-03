Azul abre mais de 90 vagas de trabalho para diversas regiões do país Oportunidades são para diversos perfis de profissionais e em estados como São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Pará e Tocantins, além de vaga para Fort Lauderdale, nos Estados Unidos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/03/2025 - 17h11 (Atualizado em 07/03/2025 - 17h11 ) twitter

Azul: há vagas Divulgação Azul Linhas Aéreas

A Azul, maior companhia aérea do país em número de voos e destinos, está com 94 vagas abertas para diversas funções e regiões do país, como Barueri (sede da Empresa, SP), Campinas (SP), Guarulhos (SP) e Jundiaí (SP), Belo Horizonte (MG), Confins (MG), Salvador (BA), Belém (PA), Palmas (TO), Fernando de Noronha (PE), além de oportunidade em Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos.

A Companhia oferece vagas em diferentes áreas e cargos, como agentes de aeroportos, analistas de produtos e planejamento, atendimento ao cliente, engenharia, manutenção de aeronaves, comercial, vendas, entre outros. As oportunidades estão disponíveis para profissionais de funções administrativas e também especializadas.

Os interessados podem conferir as vagas e se candidatar cadastrando seu currículo no banco de talentos oficial da Azul, por meio do site: https://voeazul.gupy.io/ .

Benefícios de ser um Tripulante Azul

Os colaboradores da empresa são chamados de “Tripulantes” e, ao fazerem parte do time da Companhia, terão uma extensa lista de benefícios que incluem assistência médica e odontológica, previdência privada, seguro de vida gratuito, vale transporte, auxílio creche, e descontos em diversos serviços através do Clube de Descontos da Azul.

Além do Programa de Concessão de Passagens Aéreas, que permite viagens com a família para todos os destinos operados pela Azul, a empresa também oferece programas de bem-estar como telemedicina, acompanhamento nutricional, suporte psicossocial, jurídico e financeiro. Os Tripulantes também têm acesso a programas de desenvolvimento profissional, como treinamentos na Universidade Corporativa UniAzul.

