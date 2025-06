Azul adesiva aeronave com temática de festas juninas Modelo A320 de prefixo PR-YSD ganha ilustração especial com ícones da festa popular do Nordeste Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/06/2025 - 21h43 (Atualizado em 03/06/2025 - 21h43 ) twitter

Aérea é patrocinadora oficial dos festejos em Campina Grande e Patos, na Paraíba, e Caruaru, em Pernambuco Divulgação Azul Linhas Aéreas

Em celebração ao São João, a Azul, maior companhia aérea em número de voos e destinos atendidos no Brasil, adesivou um Airbus A320, de prefixo PR-YSD, com elementos visuais que representam a maior festa popular do Nordeste. Com bandeirinhas, personagens vestidos com trajes típicos, sanfoneiros, espigas de milho e fogueiras, o avião voará por todo o país levando a cultura junina brasileira nas alturas.

A homenagem também reforça a presença da Azul nos festejos de São João no Nordeste. A companhia é a transportadora aérea oficial das festas de Campina Grande e Patos, na Paraíba, e Caruaru, em Pernambuco, três dos maiores e mais tradicionais eventos juninos do Brasil. As ativações nessas cidades estão alinhadas ao novo posicionamento institucional da marca, “O Céu do Brasil é Azul”.

“A Azul tem orgulho de apoiar e exaltar a cultura brasileira, e o São João representa com força a identidade e a alegria do povo nordestino. Essa aeronave especial é um presente para nossos Clientes e uma homenagem simbólica a todos que vivem essa festa com tanto entusiasmo”, afirmou Anna Carolina Marcondes, diretora de Marketing.

Reforço na malha: mais de 4 mil assentos extras no período junino

‌



Para atender ao aumento na demanda por viagens durante o período das festas de São João, a Azul adicionou 35 voos extras entre os dias 10 e 26 de junho, totalizando mais de 4 mil assentos adicionais. As novas operações conectam aeroportos estratégicos em Campinas, Belo Horizonte, Guarulhos, Belém, Juazeiro do Norte, Vitória e Manaus a destinos no Nordeste, como Recife, João Pessoa, São Luís e Natal.

Os voos serão operados por diferentes aeronaves da frota da companhia, incluindo Embraer-E2, ATRs, A320neo e A321.

‌



Azul Viagens oferece pacotes completos para o São João

A Azul Viagens, operadora de turismo da companhia, também preparou produtos exclusivos para os festejos juninos, com pacotes que incluem passagens aéreas, hospedagem e serviços em destinos como Pernambuco, Maranhão, Alagoas, Bahia e Paraíba. As ofertas estão disponíveis nos canais oficiais da Azul e com agências parceiras.

‌



