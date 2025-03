Azul, Alceu Valença e Céu se unem em campanha para anunciar nova fase da aérea Artistas dão vida à música-tema e o tom do recado que a companhia quer fazer chegar a todos os seus clientes e Tripulantes Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/03/2025 - 20h15 (Atualizado em 26/03/2025 - 20h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Azul: nova fase Gabriel Benevides

A Azul Linhas Aéreas, embalada por um ritmo de crescimento de mais de 68% nos últimos cinco anos, acaba de anunciar o começo de uma nova fase – de voos ainda mais altos – com um reposicionamento de marca que já ecoa pelo Brasil, com a ajuda de uma música emocionante, nos voos, nas rádios, nas TVs e nas plataformas digitais.

Quem ainda não ouviu falar sobre a campanha, lançada ontem e assinada pela Africa Creative, que muda o slogan da companhia para reforçar que O Céu do Brasil é Azul, ainda vai ouvir muito – e, não à toa, na voz de dois cantores e compositores da MPB, de duas gerações e regiões diferentes do país – um pernambucano e uma paulistana.

Juntos, Alceu Valença e Céu dão vida à música-tema e o tom do recado que a companhia quer fazer chegar a todos os seus Clientes, Tripulantes (como são chamados os seus mais de 15 mil colaboradores), parceiros, investidores e outros stakeholders. É o Brasil, com sua diversidade cultural, cantando para o Brasil.

‌



Quando a voz forte, única e emocionante de Alceu canta e pede ...”olhe pra cima e deixe o vento te levar, imagine quando a gente se encontrar”, a Azul reforça sua missão de continuar conectando o país para manter-se como a companhia com mais voos e destinos atendidos em território nacional. Mas também quer se aproximar ainda mais do Cliente, do brasileiro que, como bem diz o verso seguinte da música, é “gente que sabe sonhar”.

As conexões que a aérea faz, e quer fazer ainda melhor, nesta nova fase da companhia, são as que vão além do vaivém, do transporte, da chegada com pontualidade e segurança ao destino.

‌



Segundo Tariana Cruz, gerente geral de Marketing, a companhia quer reforçar a conexão emocional do Cliente com a marca – que deseja continuar conectando pessoas, mas também sendo a protagonista das histórias que podem acontecer durante essa conexão, ao longo da jornada, antes, durante e após cada voo, por exemplo.

“A Azul nasceu com a vocação de conectar, de fato, o Brasil inteiro e queremos, além de reforçar essa missão e esse compromisso, mostrar que também conhecemos muito bem e acreditamos, por isso investimos no país. Essa campanha vem fortalecer a marca como essencialmente brasileira, afinal O Céu do Brasil é Azul, e a importância que a companhia dá para a valorização de tudo o que é nosso”, explica Tariana Cruz.

‌



Nordeste e Pernambuco como protagonistas

No caso do convite da Azul para que Alceu Valença, junto com a Céu, fosse uma das vozes poderosas da música-tema da campanha, o ‘céu’, que ambos carregam naturalmente no nome, foi apenas uma boa sacada e uma coincidência perfeita.

A escolha do Alceu, especialmente, levou em conta outros critérios bem mais marcantes e importantes para a companhia. Além da voz inconfundível e uma das mais admiradas no Brasil, o cantor, compositor e poeta, nascido no interior de Pernambuco, é um artista completo, reconhecido por sua criatividade e que sempre levou, promoveu e defendeu a cultura nordestina em todo o País e para o mundo.

Cada qual de um jeito e com sua forma de investir, tanto Alceu quanto a Azul sempre colocaram o Nordeste e Pernambuco como protagonistas em suas histórias. A companhia tem demostrado isso por meio de iniciativas que vão além de suas operações, cada vez mais frequentes para a região, e que transformaram Recife, a capital de Pernambuco, no principal hub da companhia na região. Atualmente, em todo o Nordeste, a Azul opera mais de 5 mil voos mensais, para todas as regiões do Brasil. Somente no estado pernambucano, são cerca de 2,4 mil voos partindo dos aeroportos do estado.

Para além de sua operação, o investimento no país e na cultura brasileira são feitos com o apoio da Azul a diversas iniciativas que fomentam o Turismo e o desenvolvimento do país, como o patrocínio e incentivos às festas tipicamente brasileiras e regionais, como Carnaval de Recife, São João do Nordeste e Festival de Parintins (este, na região Norte).

Todas essas ações da companhia renderam um reconhecimento muito importante para a Azul. Em 2022, John Rodgerson, CEO da Azul, foi nomeado Cidadão Pernambucano, pela Assembleia Legislativa no Estado de Pernambuco (Alepe), como reconhecimento pelo trabalho em prol do desenvolvimento econômico do estado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.